Babnet   Latest update 08:04 Tunis

ألمانيا.. مصادرة أكثر من 11 ألف ماسة من أحد المسافرين في مطار فرانكفورت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693d01762a84e0.08766244_eqohfimpjglnk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Decembre 2025 - 06:01 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أفادت وكالة الأنباء الألمانية،نقلا عن مسؤولي الجمارك والشرطة الفيدرالية بأنه خلال تفتيش حقيبة يد مسافر قادم من أنغولا في مطار فرانكفورت عثروا على أكثر من 11 ألف ماسة وتمت مصادرتها.

وأوضحت الوكالة: "اكتشف ضباط الجمارك في مطار فرانكفورت أكثر من 11200 ماسة في حقيبة يد أحد المسافرين، وكان الرجل البالغ من العمر 53 عاما قادما من أنغولا".




وأضافت: "كانت الماسات مخبأة في قاع سري، ويجري تقييم لتحديد قيمتها".


وذكرت الوكالة أن الرجل لم يتمكن من تقديم شهادة تثبت ملكيته للأحجار الكريمة، فيما ألقت قوات الأمن القبض عليه، ووضعته رهن الاحتجاز.

وأشارت إلى أن "الرجل يواجه اتهامات بانتهاك قانون التجارة الخارجية، كما يتهم بالتهرب من رسوم الاستيراد المفروضة على الماس الخام المهرب".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320170


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 ديسمبر 2025 | 22 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:06
14:46
12:21
07:23
05:50
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
10° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
20°-13
19°-15
21°-15
20°-13
  • Avoirs en devises
    24780,2

  • (12/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41794 DT        1$ =2,92470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :