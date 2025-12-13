ألمانيا.. مصادرة أكثر من 11 ألف ماسة من أحد المسافرين في مطار فرانكفورت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693d01762a84e0.08766244_eqohfimpjglnk.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت وكالة الأنباء الألمانية،نقلا عن مسؤولي الجمارك والشرطة الفيدرالية بأنه خلال تفتيش حقيبة يد مسافر قادم من أنغولا في مطار فرانكفورت عثروا على أكثر من 11 ألف ماسة وتمت مصادرتها.



وأوضحت الوكالة: "اكتشف ضباط الجمارك في مطار فرانكفورت أكثر من 11200 ماسة في حقيبة يد أحد المسافرين، وكان الرجل البالغ من العمر 53 عاما قادما من أنغولا".











وأضافت: "كانت الماسات مخبأة في قاع سري، ويجري تقييم لتحديد قيمتها".





وذكرت الوكالة أن الرجل لم يتمكن من تقديم شهادة تثبت ملكيته للأحجار الكريمة، فيما ألقت قوات الأمن القبض عليه، ووضعته رهن الاحتجاز.



