صيني يشكر الأمن المصري بعد وقوعه ضحية لعملية نصب كبيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692abb44135451.76211846_mqjinkolpfgeh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 29 Novembre 2025 - 10:19 قراءة: 1 د, 1 ث
      
أثار شاب صيني ضجة واسعة بعد نشره مقطعي فيديو يشكو في أحدهما من تعرضه لعملية نصب كبيرة "بفضل" شاب مصري بقيمة 40 ألف دولار، ثم وجه الشكر لوزارة الداخلية لتدخلها.

ونشر الشاب فيديو على حسابه بمنصة فيسبوك، ليتحول إلى منشور رائج سريعا، وتحدث فيه عن تعرضه لواقعة نصب بعد شحنه بضائع إلى شاب مصري يدعى "حمادة" قبل نحو 3 سنوات، لكن الأخير لم يدفع قيمتها وينكر معرفته به.



وقال الصيني "مصطفى" إنه تفاجأ بعد ساعتين من تقديمه شكوى لوزارة الداخلية المصرية، من الاستجابة لشكواه والقبض على حمادة وتوقيفه في قسم الشرطة.

وتابع: "أنا لست غنيا وأنتمي إلى عائلة فقيرة، وآمل أن أحصل على أموالي قريبا، 40 ألف دولار مبلغ كبير للغاية" بالنسبة لي.


وكتب الشاب على الفيديو الذي نشره: "أشكر وزارة الداخلية المصرية على الاستجابة لشكواي التي قدمتها على موقعها، والقبض على حمادة المنياوي في قسم الشروق، نشكركم كثيرا كثيرا على سرعة الاستجابة".

وفي فيديو سابق، نشر الشاب صورة للشاب وقال: "هذا أكبر نصاب في مصر"، مشيرا إلى عملية النصب عليه قبل 3 سنوات، مضيفا أنه كرر هذا الأمر مع أشخاص آخرين وبمبالغ أكبر بكثير.


