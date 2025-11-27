سريلانكا.. مصرع 20 شخصا وفقدان 14 بسبب الأمطار الغزيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69281f78c3dd64.58310898_jifmenolhgkqp.jpg width=100 align=left border=0>

وكالات - أوقفت سريلانكا خدمات قطارات الركاب وأغلقت الطرق في بعض مناطق البلاد التي تضررت إثر الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصا.



وأفاد المركز الحكومي لإدارة الكوارث بتسجيل 18 من الوفيات التي تم الإبلاغ عنها في منطقتي "بادولا" و"نوارا إيليا" الجبليتين المعروفتين بزراعة الشاي، والواقعتين على بعد نحو 300 كيلومتر شرق العاصمة كولومبو.









وأضاف المركز أن هناك 14 شخصا آخرين في عداد المفقودين، اليوم الخميس، إثر انهيارات أرضية شهدتها نفس المناطق.



وارتفعت حصيلة القتلى إلى 31 منذ الأسبوع الماضي، عندما تعرضت سريلانكا للطقس القاسي.



وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في مطلع الأسبوع في حدوث دمار واسع، حيث غمرت مياه الأمطار المنازل والحقول والطرق.



وأوقفت السلطات حركة القطارات في بعض المناطق الجبلية، بعد سقوط صخور وطمي وأشجار على القضبان، وعرض التلفزيون المحلي لقطات لعمال بينما يعملون على رفع الأنقاض.



وأفاد المركز الحكومي لإدارة الكوارث بأن سوء الأحوال الجوية أثر على نحو 4000 أسرة.

وأضاف المركز أن هناك 14 شخصا آخرين في عداد المفقودين، اليوم الخميس، إثر انهيارات أرضية شهدتها نفس المناطق.وارتفعت حصيلة القتلى إلى 31 منذ الأسبوع الماضي، عندما تعرضت سريلانكا للطقس القاسي.وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في مطلع الأسبوع في حدوث دمار واسع، حيث غمرت مياه الأمطار المنازل والحقول والطرق.وأوقفت السلطات حركة القطارات في بعض المناطق الجبلية، بعد سقوط صخور وطمي وأشجار على القضبان، وعرض التلفزيون المحلي لقطات لعمال بينما يعملون على رفع الأنقاض.وأفاد المركز الحكومي لإدارة الكوارث بأن سوء الأحوال الجوية أثر على نحو 4000 أسرة.