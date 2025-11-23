وزارة الصحة اللبنانية تعلن الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وكالات - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها اليوم الأحد، الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.



وجاء في بيان الوزارة: "5 قتلى و28 جريحا في حصيلة نهائية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت".



وأعلنت إسرائيل في وقت سابق، استهداف القائم بأعمال رئيس أركان "حزب الله" اللبناني، أبو علي الطبطبائي، في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.وجاء في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "شنّ الجيش الإسرائيلي هجوماً في قلب بيروت استهدف رئيس أركان حزب الله، الذي قاد عملية تعزيز القوة والتسلّح داخل التنظيم الإرهابي."من جهتها أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل تنفيذ الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت".ومن جهته أكد حزب الله أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أصابت "شخصية جهادية"، في وقت يواصل فيه الحزب التحقق من تفاصيل العملية وسط استنفار أمني وسياسي في لبنان.وأكد محمود قماطي، نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، أن ما جرى يمثل "خرقا جديدا لخط أحمر"، مشددا على أن المقاومة وحدها هي التي ستحدد كيفية الرد وتوقيته.ويثير الهجوم مخاوف من دخول المواجهة بين حزب الله وإسرائيل مرحلة جديدة من التصعيد.