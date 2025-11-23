إسرائيل تعلن استهداف رئيس أركان "حزب الله" اللبناني في غارة على بيروت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692343dd9171a3.99108148_lijgfepnkqmho.jpg width=100 align=left border=0>

وكالات - أعلنت إسرائيل استهداف القائم بأعمال رئيس أركان "حزب الله" اللبناني، أبو علي الطبطبائي، في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في وقت سابق من اليوم الأحد.



وجاء في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "شنّ الجيش الإسرائيلي هجوماً في قلب بيروت استهدف رئيس أركان حزب الله، الذي قاد عملية تعزيز القوة والتسلّح داخل التنظيم الإرهابي."









وأضاف: "رئيس الحكومة نتنياهو أصدر الأمر بتنفيذ الهجوم بناء على توصية وزير الدفاع ورئيس الأركان".



وأردف: "إسرائيل مصمّمة على العمل لتحقيق أهدافها في أي مكان وفي أي زمان".





من جهتها أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل تنفيذ الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت".



وأفاد مراسل قناة روسيا اليوم بتحليق لطائرات الاستطلاع والمسيرات فوق أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت في هذه الأوقات، كما يحلق الطيران الحربي الإسرائيلي وينفذ غارات وهمية فوق أجواء البقاع الغربي شرق لبنان وصولا إلى سفوح جبل الشيخ.



