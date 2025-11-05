النيابة العامة الليبية تأمر بحبس آمر عمليات السجون بطرابلس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690b43a495c333.65609825_einfgmqojplhk.jpg width=100 align=left border=0>

أمرت النيابة العامة بطرابلس بحبس آمر إدارة العمليات والأمن القضائي بمؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس، أسامة نجيم، على خلفية شكاوى بتعرض عدد من النزلاء لانتهاكات جسيمة، من بينها التعذيب وسوء المعاملة.



وقالت النيابة إنها استكملت إجراءات التحقيق الأولية بعد ورود تبليغات تفيد بتعرض 10 نزلاء لانتهاكات جسدية ونفسية، مشيرة إلى أن قرار التحفظ على نجيم جاء لضمان سير التحقيق، وجمع الأدلة، وحماية الضحايا والشهود.









وأضافت أن الإجراءات القضائية تشمل تحريك دعاوى جنائية وإحالة النتائج إلى الجهات القضائية المختصة عند انتهاء التحقيقات.



وتأتي هذه التطورات القضائية المحلية بالتزامن مع مطالبات دولية سابقة بالتحقيق في أدوار نجيم، الذي ورد اسمه في تقارير أممية ودولية تتهمه بالإشراف على مراكز احتجاز سُجّلت فيها ممارسات تعذيب واعتداءات بحق مهاجرين ومحتجزين.



وسبق أن أثارت قضية نجيم توترات دبلوماسية بعد توقيفه في دولة أوروبية ثم ترحيله إلى ليبيا، فيما طالبت جهات حقوقية دولية بتسليمه للعدالة الدولية على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب.



ودعا محللون محليون إلى تعزيز إجراءات الإصلاح في مؤسسات الاحتجاز، وإقرار آليات مستقلة للتحقيق في الانتهاكات ومنع الإفلات من العقاب، معتبرين أن هذه الحادثة اختبار لجدية مؤسسات الدولة الليبية في مساءلة المتورطين مهما كانت مواقعهم.



من جهتها، حثّت منظمات حقوقية على فتح تحقيق شفاف وموضوعي ونشر نتائجه للرأي العام، مع تقديم الدعم القانوني والطبي للضحايا.



وأكدت النيابة العامة الليبية أنها ستكشف عن مزيد من التفاصيل فور انتهاء التحقيقات الأولية، مشددة على أنها لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس حياة وكرامة النزلاء.

