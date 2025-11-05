أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خلال كلمتها أمام مجلس نواب الشعب بباردو بمناسبة انطلاق الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، أن تونس قادرة اليوم، بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، على كتابة فصل جديد من النجاح والأمل، مشيرة إلى أن سنة 2026 ستكون سنة الانطلاقة الحقيقية نحو الرقي والتنمية والازدهار.



وأضافت الزعفراني أن بيان الحكومة يعكس ملامح رؤية وطنية شاملة تقوم على الإصلاح والتوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وتشمل مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية والثقافية والرياضية.



تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة



القطاع الصحي: مستشفى الملك سلمان والمستشفى الرقمي



التربية والتعليم: إصلاح المناهج وإحداث المجلس الأعلى للتربية



اقتصاد يتعافى ونمو مرتقب بنسبة 3,3 بالمائة



الديبلوماسية الاقتصادية ودعم التونسيين بالخارج



التنمية الجهوية وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية



الرياضة: انطلاق أشغال إعادة بناء ملعب المنزه



الثقافة: إصلاحات وهيكلة للاقتصاد الثقافي الرقمي



خاتمة: نحو تونس جديدة



"تونس قادرة اليوم، بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، على كتابة فصل جديد من النجاح والأمل، وتحقيق انطلاقة حقيقية نحو التنمية والعدالة والكرامة".

تصدّرأولويات الحكومة، وفق البيان، من خلال، و، و، و، مععبروإقرارلضمان التغطية الصحية الشاملة.وأعلنت رئيسة الحكومة عن، منها، مع. كما أكدتلتشجيع الانتدابات في القطاع الخاص، ورصدلدعم بعث الشركات الأهلية.وفي المجال الاجتماعي، أبرزت الزعفرانيعبر مشاريع مجمعة ضمن برنامج، إضافة إلىوتمكينهم منلتيسير إدماجهم الاقتصادي.أعلنت رئيسة الحكومة عن، مؤكدة أن الدولة تعمل على، الذي سيعتمد علىكما تم التأكيد علىودعمها بالإطارات الطبية، ضمنأكدت الزعفراني قرب، في إطار إصلاح شامل للمنظومة التربوية ومراجعة المناهج لتتلاءم مع، إلى جانبخاصة في المناطق الريفية، وتشجيععلى الصعيد الاقتصادي، قالت رئيسة الحكومة إنمقابل 2,6% في 2025، مما سيمكن منوأكدت أنبفضل، مشيرة إلى أنوحافظت على. كما أشارت إلىبفضل الاستقرار والسياسات الوطنية المستقلة.وشددت على أنلا يقتصر على الأرقام، بل يترجمترتكز على، مؤكدة أنقالت الزعفراني إن، مبرزةمن خلال، لتقريب الخدمات من الجالية التونسية وتحسين جودتها.وأكدت أن الجالية التونسية بالخارجوجسر لجلب رؤوس الأموال بفضل معرفتها بالأسواق الدولية، داعية إياها إلى أن تكونأعلنت رئيسة الحكومة أنواستكمال. كما سيتم تنفيذالتي تواجه صعوبات مالية وهيكلية بهدفوأكدت على ضرورةحفاظاً على المال العام وتحسين جودة الخدمات.أفادت الزعفراني أنبعد توقيع مذكرة تفاهم مع، مؤكدة مواصلةعبر قانون جديد ينظم الهياكل الرياضية.أكدت رئيسة الحكومة أن، عبر، ودعمكما سيتملتسويق المنتجات الفنية محلياً ودولياً، ودعمبتهيئة مختبر متنقل وتجهيزه بوسائل حديثة لتعزيز دوره التنموي.وختمت رئيسة الحكومة بيانها بالتأكيد على أن، مضيفة: