الذهب يتجه نحو 5000 دولار.. توقعات بقفزة جديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/goldenlingotsss.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 09:53
      
وكالات - تشير توقعات الخبراء إلى أن سعر الذهب قد يصل إلى 4980 دولارا للأونصة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، بزيادة 27% عن مستوياته الحالية.

وجاء ذلك بحسب تقديرات المشاركين في المؤتمر السنوي لرابطة سوق السبائك في لندن (LBMA) المنعقد في مدينة كيوتو اليابانية.



ويسجل الذهب حاليا أكبر موجة صعود سنوية منذ عام 1979، حيث بلغت مكاسبه منذ بداية العام الجاري حوالي 52%. وقد تخطى المعدن الأصفر خلال رحلته الصعودية حاجز 3000 دولار للأونصة في شهر مارس الماضي، ثم اخترق مستوى 4000 دولار في أكتوبر الجاري، حيث يعتبر كلا المستويين نقاط مقاومة نفسية مهمة من قبل المتعاملين في السوق.

ويأتي هذا التفاؤل في ظل استمرار جاذبية الذهب كملاذ آمن وسط التوترات السياسية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية، إضافة إلى موجة شرائية مدفوعة بمخاوف المستثمرين من تفويت فرصة الصعود. وقد سجل الذهب سعرا قياسيا عند 4381 دولاراً للأونصة في 20 أكتوبر الماضي.

وبالمقارنة مع التوقعات العالمية الأخرى، أظهر استطلاع حديث توقعا لمتوسط سعر الذهب عند 4275 دولار للأونصة خلال عام 2026.


