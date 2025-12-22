"استنتاجات دراسة استشرافية حول التأمين الغذائي بتونس أفق 2070" عنوان ندوة وطنية بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية يوم 27 ديسمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69493700abf1a7.06756152_pfmhkgjoleinq.jpg width=100 align=left border=0>

ينظم، مجلس علوم الهندسة، بعمادة المهندسين التونسيين، ندوة وطنية بعنوان "استنتاجات دراسة استشرافية حول التأمين الغذائي بتونس أفق 2070 ... ورقة سياسات في مجال الامن الغذائي الوطني"، وذلك يوم السبت 27 ديسمبر 2025، بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية.



وسيؤثث هذه الندوة عدد من الكفاءات الوطنية المختصة في مجال التأمين والامن الغذائي، حيث سيتم تقديم تشخيص علمي مدعم بالارقام لوضعية المنظومات الفلاحية والغذائية في تونس مع تحليل أسباب العجز المتنامي في القطاع واقتراح الاصلاحات والسياسات الكفيلة بالحد منه.









كما تطرح الدراسة مقاربات عملية لمواجهة التحديات الكبرى، وفي مقدمتها الشح المائي والتغيرات المناخية وتقلبات سلاسل التزويد العالمية وذلك في أفق دعم سيادة غذائية وطنية مستدامة ترتكز على الحلول العلمية والهندسية والتخطيط الاستشرافي بعيد المدى.



