"استنتاجات دراسة استشرافية حول التأمين الغذائي بتونس أفق 2070" عنوان ندوة وطنية بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية يوم 27 ديسمبر الجاري

Publié le Lundi 22 Decembre 2025
      
ينظم، مجلس علوم الهندسة، بعمادة المهندسين التونسيين، ندوة وطنية بعنوان "استنتاجات دراسة استشرافية حول التأمين الغذائي بتونس أفق 2070 ... ورقة سياسات في مجال الامن الغذائي الوطني"، وذلك يوم السبت 27 ديسمبر 2025، بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية.

وسيؤثث هذه الندوة عدد من الكفاءات الوطنية المختصة في مجال التأمين والامن الغذائي، حيث سيتم تقديم تشخيص علمي مدعم بالارقام لوضعية المنظومات الفلاحية والغذائية في تونس مع تحليل أسباب العجز المتنامي في القطاع واقتراح الاصلاحات والسياسات الكفيلة بالحد منه.



كما تطرح الدراسة مقاربات عملية لمواجهة التحديات الكبرى، وفي مقدمتها الشح المائي والتغيرات المناخية وتقلبات سلاسل التزويد العالمية وذلك في أفق دعم سيادة غذائية وطنية مستدامة ترتكز على الحلول العلمية والهندسية والتخطيط الاستشرافي بعيد المدى.

وتندرج هذه الدراسة في إطار برنامج عمل، مجلس علوم الهندسة، بعمادة المهندسين التونسيين المتعلق بإعداد دراسات حول الترابط (ماء/طاقة/غذاء/نظام بيئي) في تونس.
