واشنطن تنتقد قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية

نددت وزارة الخارجية الأمريكية بالقرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية ووصفته بأنه "أداة سياسية".



وذكرت الخارجية الأمريكية في منشور على حسابها في منصة "إكس": "إن استمرار إساءة محكمة العدل الدولية (التابعة للأمم المتحدة) لاستخدام سلطاتها في إصدار فتاوى استشارية يدلّ على أنها ليست أكثر من أداة سياسية منحازة يمكن توظيفها ضد الأمريكيين".



يشار إلى أن وفقاً للقرار الذي أصدرته المحكمة يوم أمس الأربعاء، يتعيّن على إسرائيل، على وجه الخصوص، احترام الحظر المفروض على استخدام التجويع كوسيلة من وسائل شنّ الحرب، وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية.كما رأت المحكمة أن على إسرائيل الموافقة على برامج المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة، بما في ذلك أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، وأن تيسّر تنفيذها.واعتبرت الخارجية في بيانها أن القرار الصادر عن المحكمة ينتقد إسرائيل بشكل ظالم، ويمنح الأونروا حرية كاملة في مواصلة "علاقتها الوثيقة مع الإرهاب" الذي تمارسه حركة "حماس"، وتقديم الدعم المادي لها.