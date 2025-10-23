Babnet   Latest update 10:45 Tunis

رابطة أبطال أوروبا: ريال مدريد يواصل التألق وليفربول وبايرن ميونيخ وتشيلسي يحققون انتصارات عريضة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626fc7110212d3.47510909_jpoiqhngkfmle.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 23 Octobre 2025 - 09:34
      
واصل ريال مدريد الإسباني عروضه القوية في دور المجموعات لمسابقة رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدف دون ردّ لحساب الجولة الثالثة مساء الأربعاء بملعب سانتياغو برنابيو.
وسجّل الدولي الإنقليزي جود بيلينغهام هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57، مانحًا فريقه العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بعد ثلاث جولات. وسيحلّ ريال مدريد ضيفًا على ليفربول الإنقليزي في قمة الجولة الرابعة مطلع نوفمبر المقبل، فيما تجمّد رصيد يوفنتوس عند 3 نقاط.


ليفربول ينفض غبار الهزائم

في ألمانيا، وضع ليفربول حدًا لسلسلة نتائجه السلبية، بعد أن حقق فوزًا عريضًا بنتيجة 5-1 على مضيفه آينتراخت فرانكفورت.
افتتح الفريق الألماني النتيجة في الدقيقة 26 عبر راسموس كريستنسن، قبل أن يردّ ليفربول بخماسية تداول على تسجيلها كل من هوغو إيكيتيكي (دق 35)، فيرجيل فان دايك (دق 39)، إبراهيما كوناتي (دق 44)، كودي جاكبو (دق 66) ودومينيك سوبوسلاي (دق 70).
ورفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر، فيما بقي فرانكفورت عند 3 نقاط.

بايرن ميونيخ يحسم بثبات

بدوره، حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزه الثالث على التوالي بعد تغلبه على كلوب بروج البلجيكي برباعية نظيفة.
سجّل للفريق البافاري كل من لينارت كارل (دق 5)، هاري كين (دق 14)، لويس دياز (دق 34) ونيكولاس جاكسون (دق 79).
وبهذا الانتصار، بلغ بايرن النقطة التاسعة ليتقاسم الصدارة بفارق الأهداف مع باريس سان جيرمان، بينما بقي بروج عند 3 نقاط.

تشيلسي يكتسح وأندية أخرى تظفر بالنقاط

حقق تشيلسي الإنقليزي فوزًا كبيرًا على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 5-1، فيما فاز سبورتينغ لشبونة البرتغالي على أولمبيك مرسيليا الفرنسي بنتيجة 2-1.
وفي المقابل، انتهت مواجهتا موناكو الفرنسي وتوتنهام الإنقليزي وأتالانتا الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي بالتعادل السلبي.


