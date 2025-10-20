Babnet   Latest update 07:30 Tunis

تركيا.. إدانة 8 فنانين بتعاطي المخدرات في حملة أمنية واسعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f5c4d22d1ee0.10796353_pjegnqlfoimhk.jpg width=100 align=left border=0>
(من اليمين) ديلان بولات وكوبيلاي أكا وبيرجي أكالاي
Bookmark article    Publié le Lundi 20 Octobre 2025 - 07:09 قراءة: 0 د, 33 ث
      
في تركيا، أدين 8 فنانين مشهورين بتهم تتعلق بتعاطي المخدرات بعد تحقيقات واسعة بدأت مطلع أكتوبر 2025 وشملت 19 من الشخصيات الفنية والإعلامية البارزة.

وأظهرت نتائج التحاليل وجود آثار لمواد مخدرة في عينات شعر ودم هؤلاء الفنانين، من بينهم: ديلان بولات، ديرين تالو، بيراك توزوناتاتش، بيرجي أكالاي إلى جانب آخرين من نجوم التمثيل والغناء ومواقع التواصل.



وجاءت هذه الإدانة ضمن حملة كبرى شنتها السلطات لمكافحة تعاطي المخدرات في الوسط الفني، بهدف الملاحقة على أساس الاستخدام الشخصي فقط وليس الاتجار أو الترويج.

وأكدت النيابة أن العقوبات تندرج ضمن المادة 191 من قانون العقوبات التركي، والتي تتيح علاج المتعاطين بدلا من السجن في بعض الحالات، بحسب ما تؤول إليه التحقيقات الطبية والقضائية.

المصدر: زمان


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316937


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 20 أوكتوبر 2025 | 28 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet27°
17° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
29°-20
28°-21
29°-20
34°-21
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:30 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    