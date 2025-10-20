Babnet   Latest update 11:09 Tunis

مرناق: الحماية المدنية تنقذ 5 متسلّقين علقوا في أعلى قمة جبل الرصاص

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f5fb165b97d4.37671570_ighmonkjpqelf.jpg width=100 align=left border=0>
مشهد يلي لتونس الكبرى من جبل الرصاص بارتفاع 795م بعد 12 كم طلوع،/Amir Oueslati /Facebook
Publié le Lundi 20 Octobre 2025 - 09:58
      
تمكّنت وحدات الحماية المدنية ببن عروس، أمس، من إنقاذ خمسة أشخاص علقوا في أعلى قمة جبل الرصاص بمرناق أثناء ممارستهم لرياضة تسلّق الجبال، بعد أن تعذّر عليهم النزول بسبب الوعورة الشديدة للمسلك الجبلي.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أصيب بعض المتسلّقين بالتواء على مستوى الساق، في حين تعرّض آخرون إلى ضيق في التنفّس نتيجة المجهود البدني وصعوبة التضاريس.



وقد قامت فرق الإنقاذ بتحديد موقع المتضرّرين باستعمال التكنولوجيات الحديثة إثر استنجادهم بالحماية المدنية، حيث تم انتشالهم بحرفية عالية باستعمال الحبال من أعلى القمة، قبل إسعافهم ميدانياً ونقلهم عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


Babnet

