مرناق: الحماية المدنية تنقذ 5 متسلّقين علقوا في أعلى قمة جبل الرصاص

تمكّنت وحدات الحماية المدنية ببن عروس، أمس، من إنقاذ خمسة أشخاص علقوا في أعلى قمة جبل الرصاص بمرناق أثناء ممارستهم لرياضة تسلّق الجبال، بعد أن تعذّر عليهم النزول بسبب الوعورة الشديدة للمسلك الجبلي.ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أصيب بعض المتسلّقين بالتواء على مستوى الساق، في حين تعرّض آخرون إلى ضيق في التنفّس نتيجة المجهود البدني وصعوبة التضاريس.