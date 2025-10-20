مرناق: الحماية المدنية تنقذ 5 متسلّقين علقوا في أعلى قمة جبل الرصاص
تمكّنت وحدات الحماية المدنية ببن عروس، أمس، من إنقاذ خمسة أشخاص علقوا في أعلى قمة جبل الرصاص بمرناق أثناء ممارستهم لرياضة تسلّق الجبال، بعد أن تعذّر عليهم النزول بسبب الوعورة الشديدة للمسلك الجبلي.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أصيب بعض المتسلّقين بالتواء على مستوى الساق، في حين تعرّض آخرون إلى ضيق في التنفّس نتيجة المجهود البدني وصعوبة التضاريس.
وقد قامت فرق الإنقاذ بتحديد موقع المتضرّرين باستعمال التكنولوجيات الحديثة إثر استنجادهم بالحماية المدنية، حيث تم انتشالهم بحرفية عالية باستعمال الحبال من أعلى القمة، قبل إسعافهم ميدانياً ونقلهم عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
