Babnet   Latest update 14:19 Tunis

وزير الصحة: خطة حكومية على المدى القريب والمتوسط لتأهيل المجمع الكيميائي والحد من الانبعاثات الغازية في قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f62268ba8ed5.75379918_fionkmleqhgjp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 20 Octobre 2025 - 12:50 قراءة: 1 د, 48 ث
      
أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أنّ الحكومة وضعت خطة على المدى القريب والمتوسط لتأهيل المجمع الكيميائي في قابس والحدّ من الانبعاثات الغازية، مشدّدا على أنّ الحق في بيئة سليمة ونظيفة هو حق دستوري يشمل جميع المواطنين والولايات.

وبين مصطفى الفرجاني، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين خُصّصت للحوار حول الأوضاع التنموية والبيئية بجهة قابس بحضور وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، أنّ هذا الملف يتقاطع فيه البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي مع البعد البيئي، لافتا إلى أنّ الدولة تعمل على تحويل المخاطر البيئية إلى فرص حقيقية للتنمية المستدامة تكفل حقوق المواطنين في بيئة آمنة وصناعة متطورة.



وقال في هذا السياق "التحدي الحقيقي هو كيف نخلق تنمية وصناعة متطورة في بيئة نظيفة، ونأمل أن نصل إلى حلول عملية لهذه المعادلة".

وذكّر الفرجاني بالفصل 47 من الدستور الذي ينص على أنّ لكل شخص الحق في بيئة سليمة ومتوازنة، وأنّ الدولة تعمل على توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث، مؤكّدًا أنّ الحكومة تعمل على ترجمة هذا الالتزام الدستوري إلى واقع ملموس.

وأشار الوزير إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد شدّد، خلال لقائه الأخير برئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على أنّ معالجة الوضع في قابس لا يمكن أن تتم وفق مقاربات تقليدية، بل من خلال حلول عاجلة وميدانية ترافقها رؤية استراتيجية وطنية، مؤكدا أنّ "لا إنتاج على حساب الحياة، وأنّ العدالة البيئية جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية".

وأضاف الفرجاني أنّ وزير التجهيز سيقدّم لاحقا المخطط المفصل للحلول العاجلة والمتوسطة وطويلة الأمد لمعالجة انبعاثات الغاز من المجمع الكيميائي، وفق رزنامة تنفيذ دقيقة تضمن المتابعة والتقييم.

وأكد الوزير أنّ الحكومة الحالية "ليست حكومة وعود، بل حكومة إنجاز وعمل"، مشيرا إلى أنّ الاعتمادات المالية المخصّصة لمعالجة التلوث كانت مرصودة في السنوات الماضية، وأنّ المحاسبة واجبة لكل من قصّر تجاه قابس وأهاليها.

وشدّد على أنّ البيئة ليست عبئا على الاقتصاد، بل رافعة اقتصادية يمكن أن تُسهم في خلق نموذج تنموي جديد قائم على الابتكار الصناعي النظيف، واستخدام مواد مثل "الفوسفوجيبس" في الاقتصاد الدائري.

واعتبر الفرجاني أنّ الرهان اليوم يتمثل في إعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، من خلال الشفافية ومتابعة تنفيذ المشاريع البيئية في قابس، مؤكدا أنّ البيئة في قابس كانت ضحية وعود وتسويف في الماضي، وأنّ المرحلة القادمة ستقوم على المتابعة الجدية والنتائج الملموسة" حسب تقديره.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316967


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 20 أوكتوبر 2025 | 28 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:05
17:38
15:11
12:11
06:31
05:05
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-18
29°-20
28°-21
29°-20
33°-21
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   938,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    