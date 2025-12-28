Babnet   Latest update 13:44 Tunis

نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695113f1a4a245.66514982_nikhgoflpmjqe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Decembre 2025 - 13:22 قراءة: 1 د, 39 ث
      
مثل موضوع " العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص التنمية المستدامة"، المحور الأبرز لمنتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية الذي انطلقت أعماله اليوم بالحمامات والذي ينظمه مجلس التعاون العلمي العربي من 28 إلى 30 ديسمبر بمشاركة أكاديمين وجامعيين من تونس والجزائر وليبيا ومحاضرين من مصر وسوريا والسودان..

وأشار رئيس مجلس التعاون العلمي العربي قاضي هشام في تصريح لوكالة "وات" بالمناسبة، إلى أن التحول الرقمي وخاصة توظيف الذكاء الاصطناعي لم يعد اختيارا بل أضحى حتمية يجب إحكام التعاطي معها وتوظيفها على الوجه الأفضل خدمة للتنمية بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية ويجب الدفع من أجل أن تكون أولوية أصحاب القرار لما لها من علاقة وثيقة بالرقي بالمجتمعات وتحقيق الأهداف التنموية.

وأبرز ضرورة التأكيد على الدور الفاعل للعلوم الإنسانية والإجتماعية في التحول الرقمي وفي تحقيق التنمية المستدامة خاصة بالتعرض للمسائل المرتبطة بكيفية الاستفادة من التحول الرقمي ليكون أداة تساعد على دراسة القضايا التي تعالجها تلك العلوم التي تهتم بالإنسان وبقضايا المجتمع وعلى أن توفر طرحا مجددا يبين مكامن الاستفادة من التحولات الرقمية والفرص التي تتيحها لتطوير المجتمعات والاقتصاديات وتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالانسان.

وبين أن المنتدى يشكل اليوم منصة هامة لدفع التعاون العلمي بين الجامعات والمخابر البحثية العربية ولتعزيز الربط بين مؤسسات التعليم العالي والمحيط الاجتماعي والانفتاح على القضايا المجتمعية، مبرزا أن تنظيم المنتدى بالشراكة مع جامعة القيروان وجامعة صفاقس من تونس وجامعة الفجيرة من ليبيا ومخبر البحث جودة البرامج في التربية الخاصة والتعليم المكيف بجامعة ورقلة من الجزائر يعد خير دليل على الحرص على تعزيز التعاون العلمي العربي.   
وتنتظم بالتوزاي مع منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية القمة العلمية المهنية العربية الثانية للخبراء القانونيين والتي تنتظم بمشاركة نخبة من أهل القانون والفكر الحقوقي والتي ستتناول بالدرس جملة من المباحث المرتبطة بصيانة الحقوق وإرساء المنظومات القانونية والمؤسسات المستقلة وبسيادة القانون والاستقرار وإرساء العدالة والتحولات الاقلمية.
ويتضمن برنامج منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية مجموعة من المحاضرات التي ستهتم ب"العلوم الإنسانية والاجتماعية في ظل التحول الرقمي" و "واقع الأشخاص ذوي الإعاقة بين النفاذ الرقمي والفجورة الرقمية" و "الثابت والمتحول في الخطاب اللغوي الرقمي" و "تطبيقات التعليم الالكتروني ودورها في جودة تعليم الطلبة".
