Babnet   Latest update 07:34 Tunis

فرنسا: 40.7% من المقيمين من أصول مغاربية يحصلون على الجنسية الفرنسية في 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f3247bc98011.95285901_fnhpqjoeilkmg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 06:18 قراءة: 1 د, 18 ث
      
وكالات - أفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بفرنسا أن 40.7 بالمائة من المواطنين المنحدرين من دول المغرب العربي والمقيمين في فرنسا أصبحوا يحملون الجنسية الفرنسية خلال العام 2024، في حين بلغت النسبة 37.2 بالمائة لدى المقيمين من أصول إفريقية.

ووفق البيانات الرسمية، بلغ عدد الأجانب المقيمين في فرنسا حوالي 6 ملايين شخص مع نهاية العام الماضي، أكثر من 5 ملايين منهم وُلدوا خارج فرنسا، فيما نشأ 900 ألف داخل التراب الفرنسي، أغلبهم من القاصرين الذين تتوفر لهم إمكانية الحصول على الجنسية تلقائيًا عند بلوغ سن 18 عامًا أو بداية من سن 13 عامًا بشروط معينة.



وأشار المعهد إلى تحوّل لافت في التركيبة الديموغرافية للمقيمين الأجانب؛ إذ بيّن أنه في سنة 1968 كانت ثلاثة أرباع الأجانب من أصول أوروبية، مقابل ربع فقط من أصول إفريقية، بينما أصبح اليوم قرابة نصف الأجانب من دول إفريقية وثلثهم فقط من دول أوروبية.

كما كشفت البيانات أن 8.8 بالمائة من الأجانب البالغين في فرنسا لا يحملون الجنسية الفرنسية رغم إقامتهم المستقرة أو ولادتهم في البلاد، بسبب عدم استيفاء شروط التجنيس القانونية.

وتُظهر معطيات "يوروستات" أن 9.6 بالمائة من سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم نحو 449.3 مليون نسمة لا يحملون جنسية الدولة التي يقيمون فيها، فيما تبقى نسبة الأجانب في فرنسا أقل من المتوسط الأوروبي وأدنى من نسب دول مجاورة مثل سويسرا (27 بالمائة) ولوكسمبورغ (47 بالمائة).

وأكد المعهد أن 34 بالمائة من المهاجرين المقيمين في فرنسا في 2024 تحصّلوا على الجنسية الفرنسية ولم يعودوا يُحتسبون ضمن فئة الأجانب، مشيرًا إلى أن عدد الأجانب تطوّر تاريخيًا من 1.5 مليون في عام 1921 إلى 2.7 مليون في الثلاثينيات قبل أن ينخفض منتصف الأربعينيات ويعاود الارتفاع لاحقًا مع موجات الهجرة الجديدة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316836


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أوكتوبر 2025 | 26 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:41
15:13
12:11
06:30
05:03
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet23°
21° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-19
22°-18
27°-18
28°-20
27°-20
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    