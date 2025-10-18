أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 11 إلى 18 أكتوبر 2025 )

في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي (من 11 إلى 18 أكتوبر 2025) حسب ترتيبها الزمني:



* وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارجيعبر عن ارتياحه لما يشهده الاستثمار الإسباني بتونس من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد أنمن حيث الاستثمار.* رئيس الجمهوريةيسدي تعليمات بتوجيه فريق مشترك منإلى معمل الحامض الفسفوري بالمجمع الكيميائي بقابس لإصلاح ما يجب إصلاحه في أسرع الأوقات.* عدد منتعبر عن تضامنها المطلق معأمام الظروف البيئية السيئة التي يعيشونها جراء التلوث والغازات القاتلة.* الناشط التونسي ضمن أسطول الصمود العالمييغادر معبر الكرامة (الأردن) برفقة ممثل عن الدبلوماسية التونسية.مبادرة المليون توقيع لتجريم التطبيع*.التابعة لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات تعبّر عن استنكارها لتدهور الوضع البيئي فيأسطول الحرية* إلى تونس قادماً من الأردن بعد ترحيله من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني.* رئيس مجلس النوابيشرف على اجتماع لمتابعة تقدم أشغال فريق العمل المكلف بتقييم العمل الرقابي.* عدد منيعبرون عن تضامنهم مع مواطني قابس ويتعهدون بالدفاع عن مطالبهم.* وفد سويسري يزور الإدارة الجهوية للحماية المدنية بتطاوين لمتابعة مشروعالتونسي السويسري لتعزيز قدرات الحماية المدنية.* مختص في التنظيم الإداري يدعو إلىتستند إلى ضوابط علمية.* رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية يؤكد سعي الهيئة إلىفي القطاع العمومي.تعميق التعاون من أجل الثراء العالمي المشترك*.تشارك ضمن الملاحظين الدوليين للانتخابات الرئاسية بالكاميرون.* رئيس الجمهورية يصدربمناسبة الذكرى 62 لعيد الجلاء.* مفتي الجمهورية يشرف بولاية المهدية على الندوة الأولى لمنتدىفي الاقتصاد والمالية الإسلامية.* حزبوكتلةيعبران عن قلقهما من* الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب تصدرشملت 24 متهماً.* نواب المجلس المحلي لمعتمدية قابس الجنوبية يطالبون بإيقاف نشاط الوحدات الكيميائية التابعة للمجمع الكيميائي بقابس والشروع في تفكيكها.* تونس تحتفل بالذكرى* مجلس نواب الشعب يدعو إلى* المجلس الوطني للجهات والأقاليم يؤكد ضرورةلمواجهة التحديات التنموية.* مجموعة من النشطاء السياسيين والجامعيين تعلن عن مبادرة سياسية جديدة بعنوان* البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة بنيويورك تؤكد أهمية* البعثة التونسية بالأمم المتحدة تعتبر أنتهدد مصداقية المنظومة القانونية الدولية.* تونس تدعو في اجتماع حركة عدم الانحياز إلىأسطول الصمود المغاربي والعالمي*.حرب التحرير ضد الفساد والخيانة والعمالة*.* البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة تدعو إلى* مجموعة من الأحزاب تعلنللمطالبة ببيئة سليمة وتفكيك الوحدات الملوثة.* مكتب مجلس نواب الشعب يتداول فيويقرر عقد جلسة حوارية حول الأوضاع البيئية بقابس.* وزارة الدفاع الوطني تعلن فتح باب التسجيل عن بعد بالمراكز العسكرية للتكوين المهني.* وزير الخارجيةيلتقي عدداً من نظرائه خلال* لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح تصادق على تقرير زيارتها للمعابر الحدودية* لجنة المخططات التنموية تعقد جلسة استماع لممثلي اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية.* اجتماع المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتناول* أحزاب ومنظمات تطالب* توقيعبين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومعهد المواصفات والملكية الصناعية.* تونس تؤكد خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدةقضية التآمر*.* رئيس الجمهوريةيؤكد خلال لقائه برئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويعلن أن العمل جارٍ لإيجاد