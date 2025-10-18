أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 11 إلى 18 أكتوبر 2025 )
في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي (من 11 إلى 18 أكتوبر 2025) حسب ترتيبها الزمني:
11 أكتوبر
* وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يعبر عن ارتياحه لما يشهده الاستثمار الإسباني بتونس من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد أن إسبانيا الشريك الرابع للبلاد من حيث الاستثمار.
* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يسدي تعليمات بتوجيه فريق مشترك من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة البيئة إلى معمل الحامض الفسفوري بالمجمع الكيميائي بقابس لإصلاح ما يجب إصلاحه في أسرع الأوقات.
* عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات تعبر عن تضامنها المطلق مع التحركات الاحتجاجية لأهالي قابس أمام الظروف البيئية السيئة التي يعيشونها جراء التلوث والغازات القاتلة.
12 أكتوبر* الناشط التونسي ضمن أسطول الصمود العالمي علي كنيس يغادر معبر الكرامة (الأردن) برفقة ممثل عن الدبلوماسية التونسية.
تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين والحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني تطلقان مبادرة المليون توقيع لتجريم التطبيع*.
* منظمة الشباب الاشتراكي الديمقراطي التابعة لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات تعبّر عن استنكارها لتدهور الوضع البيئي في ولاية قابس.
13 أكتوبر وصول الناشط التونسي علي كنيس المشارك في أسطول الحرية* إلى تونس قادماً من الأردن بعد ترحيله من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني.
* رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة يشرف على اجتماع لمتابعة تقدم أشغال فريق العمل المكلف بتقييم العمل الرقابي.
* عدد من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعبرون عن تضامنهم مع مواطني قابس ويتعهدون بالدفاع عن مطالبهم.
14 أكتوبر* وفد سويسري يزور الإدارة الجهوية للحماية المدنية بتطاوين لمتابعة مشروع "حمايتنا" التونسي السويسري لتعزيز قدرات الحماية المدنية.
* مختص في التنظيم الإداري يدعو إلى إعادة تأسيس إدارة حديثة تستند إلى ضوابط علمية.
* رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية يؤكد سعي الهيئة إلى رقمنة منظومة الرقابة والتفقد في القطاع العمومي.
تونس تشارك في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في كمبالا تحت شعار تعميق التعاون من أجل الثراء العالمي المشترك*.
* هيئة الانتخابات تشارك ضمن الملاحظين الدوليين للانتخابات الرئاسية بالكاميرون.
* رئيس الجمهورية يصدر عفواً عن 1125 سجيناً بمناسبة الذكرى 62 لعيد الجلاء.
* مفتي الجمهورية يشرف بولاية المهدية على الندوة الأولى لمنتدى العلامة محمد المختار السلامي في الاقتصاد والمالية الإسلامية.
* حزب حراك 25 جويلية وكتلة الخط الوطني السيادي يعبران عن قلقهما من تواصل التلوث البيئي في قابس.
* الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب تصدر أحكاماً في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد شملت 24 متهماً.
* نواب المجلس المحلي لمعتمدية قابس الجنوبية يطالبون بإيقاف نشاط الوحدات الكيميائية التابعة للمجمع الكيميائي بقابس والشروع في تفكيكها.
15 أكتوبر* تونس تحتفل بالذكرى الثانية والستين لعيد الجلاء.
* مجلس نواب الشعب يدعو إلى الاقتداء بتضحيات شهداء تونس.
* المجلس الوطني للجهات والأقاليم يؤكد ضرورة الاستلهام من ملحمة الجلاء لمواجهة التحديات التنموية.
* مجموعة من النشطاء السياسيين والجامعيين تعلن عن مبادرة سياسية جديدة بعنوان "التزام وطني".
* البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة بنيويورك تؤكد أهمية تعزيز التعاون لاسترجاع الأموال المنهوبة.
* البعثة التونسية بالأمم المتحدة تعتبر أن ثقافة الإفلات من العقاب تهدد مصداقية المنظومة القانونية الدولية.
* تونس تدعو في اجتماع حركة عدم الانحياز إلى ترسيخ التضامن بين دول الحركة.
نقابة الصحافيين تكرم المشاركين في أسطول الصمود المغاربي والعالمي*.
الرئيس قيس سعيّد يؤكد في كلمته أن تونس ستواصل حرب التحرير ضد الفساد والخيانة والعمالة*.
16 أكتوبر* البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة تدعو إلى إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
* مجموعة من الأحزاب تعلن مساندتها لتحركات قابس للمطالبة ببيئة سليمة وتفكيك الوحدات الملوثة.
* مكتب مجلس نواب الشعب يتداول في مشروع قانون المالية لسنة 2026 ويقرر عقد جلسة حوارية حول الأوضاع البيئية بقابس.
* وزارة الدفاع الوطني تعلن فتح باب التسجيل عن بعد بالمراكز العسكرية للتكوين المهني.
* وزير الخارجية محمد علي النفطي يلتقي عدداً من نظرائه خلال قمة وزراء خارجية دول عدم الانحياز.
* لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح تصادق على تقرير زيارتها للمعابر الحدودية رأس جدير والذهيبة.
* لجنة المخططات التنموية تعقد جلسة استماع لممثلي اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية.
* اجتماع المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتناول الوضع الراهن بولاية قابس.
17 أكتوبر* أحزاب ومنظمات تطالب بالتسريع في الحلول للمشكل البيئي بقابس.
* توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومعهد المواصفات والملكية الصناعية.
* تونس تؤكد خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة التزامها بحقوق الإنسان والمساواة.
جبهة الخلاص تنظم وقفة احتجاجية بالعاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المتهمين في قضية التآمر*.
