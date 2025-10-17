Babnet   Latest update 06:42 Tunis

ترامب يستقبل زيلينسكي قبل مغادرته إلى فلوريدا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f1d6d2b28db0.55615167_jhqmlpfgkoeni.jpg width=100 align=left border=0>
President.gov.ua, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons
Publié le Vendredi 17 Octobre 2025
      
يظهر جدول أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم لقاء فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض اليوم الجمعة، ويغادر إلى فلوريدا بعد ساعتين.
ووفقا لجدول ترامب، فإنه من المقرر أن يصل زيلينسكي إلى البيت الأبيض في الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت الشرقي لحضور اجتماع غداء مغلق.


كما أنه من المقرر أن يغادر الرئيس الأمريكي إلى فلوريدا بعدها.


وتأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد من محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب وهي المكالمة الهاتفية الثامنة والأطول منذ بداية ولاية ترامب الثانية، واستمرت حوالي ساعتين ونصف.

وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الأزمة الأوكرانية شكلت المحور الرئيسي للمحادثة الهاتفية بين الرئيسين بوتين وترامب. كما تم الاتفاق على لقاء قمة لاحق بين ترامب وبوتين في العاصمة الهنغارية بودابست.

وأعلن ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع عن خططه للقاء فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض في أكتوبر. وبدوره، صرح زيلينسكي بأنه يأمل في طلب أسلحة بعيدة المدى مجددا خلال لقائه مع رئيس الولايات المتحدة.


