ترامب: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة بكلمة مني إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f08e4b0c9674.84929225_imolghkqjfnep.jpg width=100 align=left border=0>
Gage Skidmore from Peoria, AZ, USA, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Publié le Jeudi 16 Octobre 2025 - 07:14
      
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة بكلمة منه إذا لم تلتزم حماس باتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ترامب في تصريحات لشبكة "CNN": "أن إنقاذ الرهائن الأحياء كان هدفا رئيسيا ومهما في حد ذاته".



وأكد ترامب أن حماس "حاليا تقضي على العصابات الخطيرة والعنيفة في القطاع".

وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن أن تكون حماس قد أعدمت فلسطينيين أبرياء، أجاب ترامب: "نبحث هذا الأمر بشكل دقيق".

وتابع ترامب: "كان علي كبح جماح الجيش الإسرائيلي وإدارة نتنياهو، لقد ناقشت الأمر مع بيبي (نتنياهو)".

وأضاف ترامب: "أعمل بجد على الملف الروسي. أيهما سيكون إنجازا أكبر: حل الصراع في الشرق الأوسط أم بين روسيا وأوكرانيا؟ أحدهما مستمر منذ ثلاث سنوات، والآخر منذ ثلاثة آلاف سنة".

وتنص النقطة السادسة من خطة ترامب للسلام المكونة من عشرين نقطة على أنه "بمجرد تسليم جميع الرهائن، سيتم العفو عن أعضاء حماس الذين سيلتزمون بالتعايش السلمي وبنزع سلاحهم. وسيتم توفير ممر آمن لأعضاء حماس الذين يرغبون في مغادرة غزة.


