ترامب: هذا اليوم هو فجر تاريخي لشرق أوسط جديد

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي، هذا اليوم بأنه "فجر تاريخي لشرق أوسط جديد"، مؤكدًا أنه يمثل نهاية عصر الإرهاب والموت وبداية عهد جديد من الإيمان والأمل.



وقال ترامب في كلمته:



"نلتقي في يوم فرح وأمل وإيمان متجدد، وبالشكر إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بعد عامين صعبين من الظلمات والأسر، عاد 20 رهينة إلى عائلاتهم، و28 من الأحباء سيعودون إلى مثواهم الأخير. بعد سنوات من الحروب، صمتت المدافع وأصبحت الأرض المقدسة أرض سلام، وستعيش هذه المنطقة بسلام إلى الأبد".

"أعبر عن امتناني لجميع الدول العربية والإسلامية التي تعاونت معنا. لقد أثبتنا أن السلام ليس مجرد حلم بل واقع نبني عليه يومًا بعد يوم. الشرق الأوسط أصبح جاهزًا لعصر جديد من الازدهار والتنمية".

"حلق الجيش الأمريكي بطائرات B-2، وألقينا 14 قنبلة على المنشآت النووية الرئيسية في إيران. أوقفنا الدولة الراعية للإرهاب رقم واحد من الحصول على أخطر الأسلحة في العالم".

"لقد حصلت إسرائيل بمساعدتنا على جميع الانتصارات بقوة السلاح، وحان الوقت لترجمة هذه الانتصارات إلى سلام وازدهار في الشرق الأوسط بأسره".

"سألتقي بأكثر الدول ثراءً وقوة، والتي يتزعمها قادة مذهلون، لإطلاق فجر جديد من السلام في المنطقة".

"هذا اليوم هو فجر تاريخي لشرق أوسط جديد، حيث تتحول المنطقة بأكملها نحو مستقبل أكثر إشراقًا لإسرائيل ولكل شعوبها".

