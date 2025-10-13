Babnet   Latest update 10:40 Tunis

ترامب : الحرب انتهت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ecba1cde5774.05806051_lknhojpqgifem.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 13 Octobre 2025 - 09:30
      
وكالات - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن الحرب في قطاع غزة انتهت، مشيرا إلى أن تلقى ضمانات شفهية من دول عربية وإسلامية و"أنا أثق بها".

وفي تصريح من على متن الطائرة الرئاسية قبيل هبوطها في مطار تل أبيب، قال ترامب للصحافيين: "سنجعل الجميع سعداء. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن الجميع سعيد. سواء كانوا يهودا أو مسلمين أو من الدول العربية، كل دولة تحتفل في الشوارع".



وأضاف: "وهذه لحظة زمنية أعتقد أنه من غير المرجح أن تراها مرة أخرى. فلم يشهدوا شيئا كهذا منذ 3000 سنة.... هذه هي المرة الأولى التي يرون فيها الجميع موحدا".

وتابع قائلا: "كما تعلمون، سنتوجه إلى مصر بعد إسرائيل، وسنلتقي بجميع قادة الدول القوية والكبيرة والغنية جدا، وغيرها من الدول. وهم جميعا ملتزمون بهذا الاتفاق. الجميع ملتزم به. لم يحدث هذا من قبل. لذلك أود أن أقول إن هذا أصعب بكثير، لكن سنرى كيف ستسير الأمور".

وشدد قائلا إن "الحرب انتهت. الحرب انتهت. الحرب انتهت".

وفي تصريح بعد وصوله إلى تل أبيب، أعلن ترامب أن "حماس" وافقت على تنفيذ بند نزع السلاح في خطة السلام، "تلقيت ضمانات شفهية من دول عربية وإسلامية وأنا أثق بها".

وكشف أنه كان هناك خلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و"تم تجاوزها بسرعة".


