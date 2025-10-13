Babnet   Latest update 08:46 Tunis

ترامب يصل إلى تل أبيب

Publié le Lundi 13 Octobre 2025 - 08:35
      
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل ووثقت المشاهد طائرته على ارتفاع منخفض وهبوطها في مطار تل أبيب وسط تحضيرات لاستقبال كبير.

ويقوم الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين بزيارة خاطفة إلى إسرائيل وقد لا تستمر أكثر من 4 ساعات تزامنا مع يوم تاريخي تشهده البلاد يتمثل في إطلاق سراح الإسرائيليين من الأسر في قطاع غزة منذ سنتين.



وتكتسب زيارة ترامب أهميتها أيضا من أن "اتفاق السلام" لإنهاء الحرب في غزة كان بمبادرة منه طرحها على الجانبين المتصارعين وتم الاتفاق عليه على أن يتبع ذلك مفاوضات أخرى لمعالجة بقية بنود الاتفاق التي تثير الجدل حول دقتها ومضمونها على حد سواء.

وقد أعلنت شرطة إسرائيل عن تغييرات واسعة في حركة السير وإغلاقات شاملة للطرق اعتبارا من الساعة 07:30 صباحا، تمهيدا لزيارة الرئيس ترامب إلى البلاد.

تعتبر هذه الزيارة الأولى لدونالد ترامب منذ توليه منصبه فى 2025، حيث كانت آخر زيارة له لإسرائيل خلال فترة رئاسته الأولى عام 2017.


الاثنين 13 أوكتوبر 2025 | 21 ربيع الثاني 1447
