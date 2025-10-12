فرنسا: الإعلان عن حكومة جديدة لسيباستيان لوكورنو تضم 34 وزيرا

فرانس 24 - أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الأحد عن تشكيلة حكومة رئيس الوزراء المكلف سيباستيان لوكورنو.



وضمت تشكيلة الحكومة الجديدة 34 وزيرا ومنحت حقيبة الداخلية لمحافظ شرطة باريس لوران نونيز. فيما حافظ جيرالد دارمانان على حقيبة العدل ورشيدة داتي في منصب وزيرة الثقافة. كما حافظ جان نويل بارو على منصبه وزيرا للخارجية.



كما أعيد تعيين رولان ليسكور، الحليف المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيرا للمالية.فيما سارع حزب "الجمهوريين" اليميني بالإعلان عن شطب عدد من أعضاءه الذين اختارهم لوكورنو في حكومته الجديدة.واستمرت حكومة لوكورنو الأخيرة 14 ساعة فقط. ويتولى ليسكور وزارة المالية في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط شديدة لإقرار ميزانية عام 2026 عبر برلمان منقسم بشدة.وبعد الكشف عن تشكيلة الحكومة، قال لوكورنو إن الحكومة الجديدة تشكّلت لكي تحظى البلاد بموازنة قبل نهاية العام.