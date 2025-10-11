Babnet   Latest update 22:36 Tunis

عودة مئات آلاف النازحين إلى شمال القطاع وسط جهود حكومية لإعادة الخدمات وبسط الأمن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ea8191ba6759.82954464_ljkinpgfhmoeq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 11 Octobre 2025 - 17:07 قراءة: 0 د, 55 ث
      
تواصل آلاف العائلات الفلسطينية العودة إلى مدينة غزة ومناطق شمال القطاع في ظل انتشار عناصر الأجهزة الأمنية لتأمين الأحياء والمناطق المتضررة.

و تواكب حركة العودة جهود حكومية وإغاثية واسعة وانتشار لعناصر الشرطة الفلسطينية تهدف إلى إعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتقديم الدعم للمتضررين عبر توزيع المواد الغذائية والإيواء والرعاية الطبية.



وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن الطواقم الحكومية نفذت خلال 24 ساعة أكثر من 5000 مهمة ميدانية وخدمية وإنسانية شملت تقديم الرعاية الطبية، وإسعاف الجرحى، وإزالة الأنقاض، وإعادة تشغيل شبكات المياه والكهرباء، وتوزيع المواد الغذائية والإيواء على النازحين.

وأكد المكتب على أهمية التعاون الشعبي مع الجهات الحكومية لضمان سرعة تنفيذ جهود الإغاثة واستعادة الخدمات.

بدورها، شددت وكالة "الأونروا" على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة، مشيرة إلى أن العائلات العائدة إلى الشمال غير متأكدة مما تبقى من منازلها ومجتمعاتها، وحذرت من استمرار المجاعة في حال تأخر دخول المساعدات.

وفي تطورات ميدانية، أعلن الدفاع المدني عن استمرار عمليات انتشال رفات القتلى في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.

فيما قتل المواطن نضال عيد سلمي أبو حليب (62 عاما) من بلدة القرارة برصاص الجيش الإسرائيلي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316454


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 11 أوكتوبر 2025 | 19 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:50
15:20
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet29°
23° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-21
28°-21
30°-20
29°-21
27°-21
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    