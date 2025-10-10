جيش الإحتلال: اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الجمعة، أنّ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل رسميًا حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهرًا، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية تموضعت على خطوط انتشار جديدة وفق ما ينص عليه الاتفاق الذي يتضمّن وقف العمليات العسكرية وإعادة المختطفين.



تفاصيل البيان العسكري الإسرائيلي



"ابتداء من الساعة 12:00 تموضعت قوات الجيش على خطوط الانتشار العملياتي الجديدة بناء على اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة المختطفين."

"نرجو تفادي الاحتكاكات وسوء الفهم... الاقتراب من قوات جيش الدفاع في مناطق تمركزها يُعرّض حياتكم للخطر. يُسمح بالتنقّل من الجنوب إلى الشمال عبر طريق الرشيد وطريق صلاح الدين فقط."

72 ساعة لتسليم المحتجزين



موافقة الحكومة الإسرائيلية على إنهاء الحرب



وجاء في البيان الصادر عن المتحدث باسم الجيش:وأضاف موجّهًا حديثه إلى سكان القطاع:كما حذّر البيان من الاقتراب من عدة مناطق خطرة أبرزها:في شمال القطاع.في الجنوب.على طول القطاع، حيث يمنع الصيد والسباحة والدخول إلى البحر مؤقتًا.مع الأراضي المحتلة، التي اعتبرها "منطقة خطرة للغاية".ووفقًا لما أوردته، فإنّ، تنفيذًا لبنود الاتفاق الذي أُشير إلى أنهأما، فقد أكدت أنوكانت الحكومة الإسرائيلية قد، والذي يتضمّنكبداية لتنفيذ بنودووفق مصادر رسمية، فقديقضي بـ:المحتجزين في غزة.بين الجانبين.للقوات الإسرائيلية من القطاع.وأكد مكتب رئيس الوزراءأنّ المجلس الوزاري صادق علىالذي وصفته وسائل إعلام عبرية بأنه