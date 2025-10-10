جيش الإحتلال: اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الجمعة، أنّ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل رسميًا حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهرًا، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية تموضعت على خطوط انتشار جديدة وفق ما ينص عليه الاتفاق الذي يتضمّن وقف العمليات العسكرية وإعادة المختطفين.
تفاصيل البيان العسكري الإسرائيلي
وجاء في البيان الصادر عن المتحدث باسم الجيش:
"ابتداء من الساعة 12:00 تموضعت قوات الجيش على خطوط الانتشار العملياتي الجديدة بناء على اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة المختطفين."
وأضاف موجّهًا حديثه إلى سكان القطاع:
"نرجو تفادي الاحتكاكات وسوء الفهم... الاقتراب من قوات جيش الدفاع في مناطق تمركزها يُعرّض حياتكم للخطر. يُسمح بالتنقّل من الجنوب إلى الشمال عبر طريق الرشيد وطريق صلاح الدين فقط."
كما حذّر البيان من الاقتراب من عدة مناطق خطرة أبرزها:
* بيت حانون، بيت لاهيا، الشجاعية في شمال القطاع.
* معبر رفح ومحور فيلادلفيا ومناطق خانيونس في الجنوب.
* المنطقة البحرية والساحلية على طول القطاع، حيث يمنع الصيد والسباحة والدخول إلى البحر مؤقتًا.
* المنطقة العازلة على الحدود مع الأراضي المحتلة، التي اعتبرها "منطقة خطرة للغاية".
72 ساعة لتسليم المحتجزينووفقًا لما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، فإنّ حركة حماس مطالبة بتسليم جميع المحتجزين الإسرائيليين خلال 72 ساعة، تنفيذًا لبنود الاتفاق الذي أُشير إلى أنه تمّ التوصل إليه وفق "خطة ترامب" المعدّلة.
أما هيئة البث الإسرائيلية (كان)، فقد أكدت أن عملية إطلاق سراح الرهائن يفترض أن تنتهي في موعد أقصاه الاثنين القادم عند الساعة 12 ظهرًا.
موافقة الحكومة الإسرائيلية على إنهاء الحربوكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت فجر اليوم الجمعة خلال جلسة طارئة على "اتفاق إنهاء الحرب في غزة"، والذي يتضمّن انسحاب القوات الإسرائيلية خلال 24 ساعة كبداية لتنفيذ بنود تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الكامل.
ووفق مصادر رسمية، فقد وافقت الحكومة على الخطوط العريضة لاتفاق شامل يقضي بـ:
* إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
* وقف متبادل لإطلاق النار بين الجانبين.
* بدء عملية الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع.
وأكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنّ المجلس الوزاري صادق على "الإطار العام للاتفاق" الذي وصفته وسائل إعلام عبرية بأنه أهم تطوّر سياسي وعسكري منذ اندلاع الحرب.
