منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو

منحت جائزة "نوبل" للسلام لعام 2025 للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.



ماتشادو التي ظلت مختبئة لأكثر من 14 شهرا بعد رفضها الانسحاب بعد أن أعلن نيكولاس مادورو فوزه في الانتخابات، هي ناشطة سياسية فنزويلية بارزة، ولدت في 7 أكتوبر 1967. تعتبر من أبرز وجوه المعارضة للرئيس نيكولاس مادورو، وقد لعبت دورا محوريا في السياسة الفنزويلية على مدار العقدين الماضيين.



المسار السياسي



المواقف والأنشطة



الجوائز والاعتراف الدولي



BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

بدأت ماتشادو مسيرتها السياسية في حزب "العمل الديمقراطي"، ثم أسست حزب "العمل الوطني" الذي يعرف بمواقفه الليبرالية والاقتصادية السوقية. في عام 2011، انتخبت عضوا في الجمعية الوطنية الفنزويلية، حيث عملت على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.في عام 2014، أسست "التحالف من أجل الحرية"، الذي جمع فصائل المعارضة لمواجهة حكومة مادورو. في عام 2024، فازت ماتشادو في الانتخابات التمهيدية للمعارضة، مما جعلها مرشحة رئاسية بديلة بعد منع المحكمة العليا ترشحها بسبب مزاعم تتعلق بالإفصاح عن الأصول.تعرف ماتشادو بمواقفها القوية ضد النظام الاشتراكي في فنزويلا، حيث تدعو إلى اقتصاد السوق الحر، وخصخصة الشركات العامة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.في جانفي 2025، شاركت في مظاهرات مناهضة لمادورو في كراكاس، حيث تم اعتقالها، ثم أطلق سراحها. هذا الحادث لاقى اهتماما دوليا، حيث وصفه فريقها بـ"الاختطاف".حصلت ماتشادو على جائزة "ساخاروف لحرية الفكر" من البرلمان الأوروبي في عام 2024، تقديرا لجهودها في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في فنزويلا.