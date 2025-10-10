Babnet   Latest update 15:12 Tunis

منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/nobelprize720.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Octobre 2025 - 10:09 قراءة: 1 د, 22 ث
      
منحت جائزة "نوبل" للسلام لعام 2025 للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

ماتشادو التي ظلت مختبئة لأكثر من 14 شهرا بعد رفضها الانسحاب بعد أن أعلن نيكولاس مادورو فوزه في الانتخابات، هي ناشطة سياسية فنزويلية بارزة، ولدت في 7 أكتوبر 1967. تعتبر من أبرز وجوه المعارضة للرئيس نيكولاس مادورو، وقد لعبت دورا محوريا في السياسة الفنزويلية على مدار العقدين الماضيين.



المسار السياسي

بدأت ماتشادو مسيرتها السياسية في حزب "العمل الديمقراطي"، ثم أسست حزب "العمل الوطني" الذي يعرف بمواقفه الليبرالية والاقتصادية السوقية. في عام 2011، انتخبت عضوا في الجمعية الوطنية الفنزويلية، حيث عملت على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

في عام 2014، أسست "التحالف من أجل الحرية"، الذي جمع فصائل المعارضة لمواجهة حكومة مادورو. في عام 2024، فازت ماتشادو في الانتخابات التمهيدية للمعارضة، مما جعلها مرشحة رئاسية بديلة بعد منع المحكمة العليا ترشحها بسبب مزاعم تتعلق بالإفصاح عن الأصول.

المواقف والأنشطة

تعرف ماتشادو بمواقفها القوية ضد النظام الاشتراكي في فنزويلا، حيث تدعو إلى اقتصاد السوق الحر، وخصخصة الشركات العامة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

في جانفي 2025، شاركت في مظاهرات مناهضة لمادورو في كراكاس، حيث تم اعتقالها، ثم أطلق سراحها. هذا الحادث لاقى اهتماما دوليا، حيث وصفه فريقها بـ"الاختطاف".

الجوائز والاعتراف الدولي

حصلت ماتشادو على جائزة "ساخاروف لحرية الفكر" من البرلمان الأوروبي في عام 2024، تقديرا لجهودها في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في فنزويلا.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316384


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 أوكتوبر 2025 | 18 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:51
15:21
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet29°
28° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-17
28°-18
27°-21
30°-20
30°-21
  • Avoirs en devises
    24611,8

  • (09/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41467 DT        1$ =2,93932 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    