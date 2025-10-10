Babnet   Latest update 15:12 Tunis

زغوان: تحديد تاريخ 27 أكتوبر الجاري لانطلاق موسم جني وتحويل الزيتون وسط توقعات بصابة تناهز 80 ألف طن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5dd914acb9ea32.73756651_ioeqhgfmknljp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Octobre 2025 - 14:09 قراءة: 0 د, 54 ث
      
حدّدت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة بزغوان، بالتنسيق مع مختلف الهياكل الفلاحية، تاريخ 27 أكتوبر الجاري لانطلاق موسم جني وتحويل الزيتون، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت أمس الخميس بمقر الولاية بإشراف الوالي كريم البرنجي، وخصّصت لضبط الاستعدادات الفنية والميدانية لإنجاح هذا الموسم.
وذكر رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمندوبية الفلاحة، فرج الهيشري، في تصريح لوكالة  "وات"، أن عدد أشجار الزياتين بالجهة بلغ خلال هذا الموسم حوالي 8.5 مليون شجرة موزعة على 61770 هكتارا منها 20 ألف هكتار في النمط البيولوجي،
وأضاف أن توقعات إنتاج الزيتون قدرت بـ80 ألف طن مقابل 60 ألف طن في الموسم المنقضي، أي بنسبة تطور تجاوزت 40 بالمائة، علما أن معدل إنتاج العشرية الماضية بلغ 37 ألف طن من الزيتون.

ولفت إلى أن عدد المعاصر التي ستؤمن تحويل الزيتون يبلغ 38 معصرة بطاقة تحويل يومية تقدر بحوالي 2775 طنا منها 5 معاصر معدة لتحويل الزيتون البيولوجي ،

وأكد، في هذا الصدد، أنه تمت دعوة أصحاب المعاصر إلى الحرص على صيانة وتنظيف معدات وتجهيزات التحويل، واستعمال الصناديق البلاستيكية لاستيعاب الكميات المجمعة من أجل ضمان جودة الزيوت.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية جني وتحويل ونقل الزيتون لهذا الموسم ستوفر حوالي 700 يوم عمل على امتداد ما يقارب الـ 4 أشهر.
 


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316389


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 أوكتوبر 2025 | 18 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:51
15:21
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet29°
28° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-17
28°-18
27°-21
30°-20
30°-21
  • Avoirs en devises
    24611,8

  • (09/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41467 DT        1$ =2,93932 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    