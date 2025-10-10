زغوان: تحديد تاريخ 27 أكتوبر الجاري لانطلاق موسم جني وتحويل الزيتون وسط توقعات بصابة تناهز 80 ألف طن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5dd914acb9ea32.73756651_ioeqhgfmknljp.jpg width=100 align=left border=0>

حدّدت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة بزغوان، بالتنسيق مع مختلف الهياكل الفلاحية، تاريخ 27 أكتوبر الجاري لانطلاق موسم جني وتحويل الزيتون، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت أمس الخميس بمقر الولاية بإشراف الوالي كريم البرنجي، وخصّصت لضبط الاستعدادات الفنية والميدانية لإنجاح هذا الموسم.

وذكر رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمندوبية الفلاحة، فرج الهيشري، في تصريح لوكالة "وات"، أن عدد أشجار الزياتين بالجهة بلغ خلال هذا الموسم حوالي 8.5 مليون شجرة موزعة على 61770 هكتارا منها 20 ألف هكتار في النمط البيولوجي،

وأضاف أن توقعات إنتاج الزيتون قدرت بـ80 ألف طن مقابل 60 ألف طن في الموسم المنقضي، أي بنسبة تطور تجاوزت 40 بالمائة، علما أن معدل إنتاج العشرية الماضية بلغ 37 ألف طن من الزيتون.





ولفت إلى أن عدد المعاصر التي ستؤمن تحويل الزيتون يبلغ 38 معصرة بطاقة تحويل يومية تقدر بحوالي 2775 طنا منها 5 معاصر معدة لتحويل الزيتون البيولوجي ،



وأكد، في هذا الصدد، أنه تمت دعوة أصحاب المعاصر إلى الحرص على صيانة وتنظيف معدات وتجهيزات التحويل، واستعمال الصناديق البلاستيكية لاستيعاب الكميات المجمعة من أجل ضمان جودة الزيوت.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية جني وتحويل ونقل الزيتون لهذا الموسم ستوفر حوالي 700 يوم عمل على امتداد ما يقارب الـ 4 أشهر.

