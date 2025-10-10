Babnet   Latest update 15:12 Tunis

لحظات من الرعب داخل مركز تجاري في الفلبين في أثناء الزلزال

Publié le Vendredi 10 Octobre 2025
      
عاش الحضور لإحدى الفعاليات داخل مركز تجاري في الفلبين لحظات من الرعب عندما وقع الزلزال اليوم الجمعة وحاول بعضهم التشبث بالكراسي ومنهم من غادر المكان خوفا من حصول دمار في المبنى.

وقع زلزال شديد بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جنوب الفلبين في ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة، مما أثار حالة من الذعر بين السكان وتحذيرات من خطر حدوث تسونامي في المناطق الساحلية المجاورة.

ووثقت كاميرات المراقبة لحظات الرعب داخل أحد المراكز التجارية المزدحمة، حيث ظهر رواد المركز وهم يتشبثون بمقاعدهم ويرفعونها فوق رؤوسهم.






