لحظات من الرعب داخل مركز تجاري في الفلبين في أثناء الزلزال

عاش الحضور لإحدى الفعاليات داخل مركز تجاري في الفلبين لحظات من الرعب عندما وقع الزلزال اليوم الجمعة وحاول بعضهم التشبث بالكراسي ومنهم من غادر المكان خوفا من حصول دمار في المبنى.



وقع زلزال شديد بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جنوب الفلبين في ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة، مما أثار حالة من الذعر بين السكان وتحذيرات من خطر حدوث تسونامي في المناطق الساحلية المجاورة.





ووثقت كاميرات المراقبة لحظات الرعب داخل أحد المراكز التجارية المزدحمة، حيث ظهر رواد المركز وهم يتشبثون بمقاعدهم ويرفعونها فوق رؤوسهم.





❗ ⚠ 🇵🇭 - A 7.6-magnitude earthquake struck offshore in the southern Philippines on October 10, 2025, at a depth of 10 km (6 miles) off Manay town in Davao Oriental province, Mindanao region.



The Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) warned of potential…



