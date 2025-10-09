سكان القطاع يحتفلون في الشوارع باتفاق وقف إطلاق النار
خرج سكان غزة إلى الشوارع فجر اليوم الخميس، للاحتفال بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي يمهد لإنهاء الحرب على القطاع بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام.
وأظهرت مقاطع مصورة تجمعَ أعداد من الفلسطينيين في شوارع مدينة غزة وفي وسط وجنوب القطاع.
وأظهرت مقاطع مصورة تجمعَ أعداد من الفلسطينيين في شوارع مدينة غزة وفي وسط وجنوب القطاع.
وتجمع العشرات في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة معبّرين عن سعادتهم بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.
📹 فرحة عارمة لدى أهالي غزة في ساحة مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار#اتفاق_غزة pic.twitter.com/ExrmSA4a9z— ساحات - عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) October 8, 2025
كما شهدت مدينة خان يونس جنوبي القطاع احتفالات في الشوارع، وفق ما أظهرته مقاطع مصورة.
وتعرض قطاع غزة على مدى عامين لحرب إبادة أسفرت عن استشهاد أكثر من 67 ألفا وإصابة 169 ألفا.
وإلى جانب القصف والتدمير لكل مقومات الحياة، شنت إسرائيل حرب تجويع على مليوني فلسطيني في القطاع مما أسفر عن استشهاد المئات.
المصدر: الجزيرة
احتفالات في خان يونس جنوبي قطاع غزة تزامنا مع إعلان الرئيس الأمريكي ترمب والوسطاء عن اتفاق لإنهاء الحرب على القطاع.#الأخبار pic.twitter.com/36cKdXdL0W— قناة الجزيرة (@AJArabic) October 9, 2025
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316305