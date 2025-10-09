سكان القطاع يحتفلون في الشوارع باتفاق وقف إطلاق النار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e742149044f9.37391506_kpijhfqoemlgn.jpg width=100 align=left border=0>

خرج سكان غزة إلى الشوارع فجر اليوم الخميس، للاحتفال بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي يمهد لإنهاء الحرب على القطاع بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام.



وأظهرت مقاطع مصورة تجمعَ أعداد من الفلسطينيين في شوارع مدينة غزة وفي وسط وجنوب القطاع.

