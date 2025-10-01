البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري الآن بشأن مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dd99766aaa81.96329350_jgiokflhmepnq.jpg width=100 align=left border=0>

وكالات - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم الأربعاء، إن هناك "مناقشات حساسة" تجري حاليا بشأن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.



وأضافت في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أؤكد لكم أن هناك مناقشات حساسة للغاية تجري، لكنني لا أريد التسرع في إصدار أي بيان من هنا. سأترك الأمر للمبعوث الخاص (ستيف) ويتكوف وللرئيس الأمريكي للتعامل معه".

