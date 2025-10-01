Babnet   Latest update 23:10 Tunis

البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري الآن بشأن مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dd99766aaa81.96329350_jgiokflhmepnq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 01 Octobre 2025 - 22:12
      
وكالات - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم الأربعاء، إن هناك "مناقشات حساسة" تجري حاليا بشأن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وأضافت في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أؤكد لكم أن هناك مناقشات حساسة للغاية تجري، لكنني لا أريد التسرع في إصدار أي بيان من هنا. سأترك الأمر للمبعوث الخاص (ستيف) ويتكوف وللرئيس الأمريكي للتعامل معه".



ويأتي ذلك بعد إعلان ترامب خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، يوم الاثنين، والتي تنص على إطلاق سراح المحتجزين لدى "حماس" وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع تدريجيا مع إقامة سلطة انتقالية جديدة في القطاع بمشاركة دولية.

ويشار إلى أنه في لقاء مغلق استمر 6 ساعات يوم الأحد، التقى مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ومستشاره المقرب رون ديرمر، حيث نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي في فرض سلسلة تعديلات جوهرية، خصوصا على بنود تتعلق بشروط وجدول انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأصبحت النسخة النهائية من الخطة تربط انسحاب إسرائيل بشكل مباشر بتقدم عملية نزع سلاح "حماس"، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك حين منحت تل أبيب حق النقض (الفيتو) على سير هذه العملية برمتها.


.

