فرنسا تدعو لضمان سلامة المشاركين بأسطول الصمود

Publié le Mercredi 01 Octobre 2025
      
دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل إلى ضمان سلامة المشاركين في أسطول الصمود وتوفير حقهم في الحماية القنصلية.

كما قالت الخارجية الفرنسية إن فرنسا على اتصال مع إسرائيل لطلب الحماية القنصلية لمواطنيها في الأسطول لدى وصولهم إليها.



وكانت قوات إسرائيلية اعتقلت المشاركين على متن السفينتين "ألما" و"سيروس" ضمن "أسطول الصمود العالمي"، وأمرت الأسطول الصمود بتغيير مساره نحو ميناء أسدود.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عناصر من قوات البحرية الإسرائيلية صعدوا على متن سفن مشاركة في أسطول الصمود، وبدؤوا عملية السيطرة على الأسطول.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إحاطة سفن حربية إسرائيلية بأسطول الصمود، وانقطاع الاتصالات بين سفنه.


.

الأربعاء 01 أومتوبر 2025 | 9 ربيع الثاني 1447
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

