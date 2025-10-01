فرنسا تدعو لضمان سلامة المشاركين بأسطول الصمود
دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل إلى ضمان سلامة المشاركين في أسطول الصمود وتوفير حقهم في الحماية القنصلية.
كما قالت الخارجية الفرنسية إن فرنسا على اتصال مع إسرائيل لطلب الحماية القنصلية لمواطنيها في الأسطول لدى وصولهم إليها.
وكانت قوات إسرائيلية اعتقلت المشاركين على متن السفينتين "ألما" و"سيروس" ضمن "أسطول الصمود العالمي"، وأمرت الأسطول الصمود بتغيير مساره نحو ميناء أسدود.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عناصر من قوات البحرية الإسرائيلية صعدوا على متن سفن مشاركة في أسطول الصمود، وبدؤوا عملية السيطرة على الأسطول.
يأتي ذلك بعد وقت قصير من إحاطة سفن حربية إسرائيلية بأسطول الصمود، وانقطاع الاتصالات بين سفنه.
