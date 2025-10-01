فرنسا تدعو لضمان سلامة المشاركين بأسطول الصمود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dd886b73a5c1.38080921_konipjlemfqhg.jpg width=100 align=left border=0>

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل إلى ضمان سلامة المشاركين في أسطول الصمود وتوفير حقهم في الحماية القنصلية.



كما قالت الخارجية الفرنسية إن فرنسا على اتصال مع إسرائيل لطلب الحماية القنصلية لمواطنيها في الأسطول لدى وصولهم إليها.

