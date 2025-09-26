قارؤو شفاه يكشفون سر "المحادثة المحتدمة" بين دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في المروحية

بينما تكهن الكثيرون عبر الإنترنت بأن المشهد يكشف عن خلاف بين الزوجين - على غرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته اللذين تم تصويرهما وهما يتشاجران عند نزولهما من الطائرة في وقت سابق من هذا العام - إذ يعتقد الخبراء أن المحادثة كانت تدور حول حادثة السلم الكهربائي التي انتشرت على نطاق واسع في مقر الأمم المتحدة بمانهاتن في اليوم السابق.وقال جيريمي فريمان، خبير قراءة الشفاه الجنائي الذي شهد كخبير في قضايا المحاكم البريطانية، لصحيفة "ديلي ميل": "من خلال تفسيري، لا أعتقد أن دونالد ترامب كان يلوم ميلانيا ترامب، بل كان يتحدث عن الفوضى في الأمم المتحدة".ويعتقد خبير قراءة الشفاه أن ميلانيا قالت لترامب "استمر فقط" عندما توقف السلم فجأة وهما عليه. وبحسب اعتقاد فريمان، فقد رد الرئيس ترامب قائلا: "كان أمرا لا يصدق. كيف يمكنهم فعل ذلك؟"بعد ذلك، قالت له ميلانيا: "دونالد، انظر إليّ" قبل أن ينزلا من المروحية ويسيرا عبر العشب وهما يمسكان بأيدي بعضهما.وكان ترامب قد طالب بإلقاء القبض على المسؤولين بعد أن توقف المصعد الكهربائي في مقر الأمم المتحدة عن العمل فجأة بمجرد صعوده هو والسيدة الأولى عليه يوم الثلاثاء، قبل خطابه أمام الجمعية العامة.وبشكل مشابه، تعتقد خبيرة قراءة الشفاه البريطانية الأخرى، نيكولا هيكلينج، أن ترامب كان يحاول حماية ميلانيا في اللحظة التي تم تصويرها فيها وهي في المروحية.وقالت هيكلينج لصحيفة "ديلي ميل" إن ترامب قال لزوجته في إحدى اللحظات في المروحية: "لا يمكنني أن أسامحهم، لقد حاولوا إيذاءك". فردت عليه: "لا يمكننا فعل هذا، يجب أن نبقى بأمان، أنت لست بأمان". وبحسب هيكلينج، رد الرئيس بعد ذلك: "لقد انتهى أمرهم. يجب أن نتصدى لهم".المصدر: "نيويورك بوست"