محادثة محتدمة بين ترامب وزوجته على متن المروحية الرئاسية

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب في محادثة محتدمة في مروحيتهما "مارين وان" في واشنطن قبل أيام.



والتقطت كاميرات الصحافيين صور لهما جالسين وجها لوجه على متن المروحية عند الهبوط على العشب الجنوبي للبيت الأبيض، بعد زيارتهما في 23 سبتمبر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وفي الفيديو، ظهرت ميلانيا، البالغة من العمر 55 عاما، وهي تهز رأسها وتشير بيدها نحو الرئيس البالغ من العمر 79 عاما، قبل أن يقاطعها بإشارة إصبع حادة.وبعد انتهاء المحادثة، خرج الزوجان من المروحية وسارا عبر العشب الجنوبي ممسكين بأيدي بعضهما، بينما كان الرئيس يلوح للصحفيين.ويذكر أن محادثة ترامب وميلانيا في المروحية تم تصويرها بعد أربعة أشهر من تقديم الرئيس الأمريكي نصائح لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تجنب المحادثات الخاصة في الأماكن العامة.وكانت لحظة شائعة على وسائل التواصل الاجتماعي في 25 ماي، حين ظهرت بريجيت ماكرون وهي تصفع زوجها على وجهه قبل خروجهما من الطائرة في فيتنام. وبدا ماكرون متفاجئا، لكنه لاحظ أنه مراقب واحتفظ بتماسكه، ثم سار الزوجان معا على درجات الطائرة.ولاحقا قال الرئيس الفرنسي إنهما "كانا يمزحان"، لكن ذلك لم يمنع الصحفيين من سؤال دونالد عن نصيحته "من زعيم عالم إلى زعيم عالم" خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي بعد أيام، حيث مازح قائلا: "تأكدوا أن يبقى الباب مغلقا"، في إشارة إلى كيفية التقاط اللحظة الخاصة للزوجين بالكاميرا.