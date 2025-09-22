إنقلترا وكندا وأستراليا ومالطا والبرتغال ... أسبوع الاعترافات بفلسطين .. ما يتعيّن على العرب فعله الآن !!

بقلم ريم بالخذيري



دخلت القضية الفلسطينية مرحلة جديدة من زخمها الدبلوماسي، فيما سُمّي بـ "أسبوع الاعترافات بفلسطين"، حيث أعلنت ثلاث دول كبرى هي: إنقلترا وكندا وأستراليا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين. وبذلك يرتفع عدد الدول التي اعترفت بفلسطين إلى أكثر من 145 دولة، في مؤشر واضح على أن الاعتراف الدولي لم يعد مجرد خطوة رمزية، بل أصبح اتجاهاً متسارعاً يعكس تحوّلاً عميقاً في مواقف العواصم الغربية.



هذا التطور لم يبق دون صدى في، التي كانت من أوائل الدول الأوروبية التي أعلنت اعترافها بفلسطين. إذ شهدت مدن فرنسية خلال الأيام الأخيرة جدلاً واسعاً بعدما بادرت بعض البلديات إلىعلى مبانيها احتفالاً بالاعتراف، في حين اعترضت أطراف سياسية أخرى معتبرة أن هذه الخطوة تتعارض مع الحياد الجمهوري وتزج بالمؤسسات المحلية في نزاعات خارجية. وقد جاء ذلك بعدبالعلمين الفلسطيني والإسرائيلي معاً، في مشهد أثار تبايناً في المواقف داخل المجتمع الفرنسي.تتجاوز هذه الاعترافات الطابع الرمزي لتكرّس:إضعاف الموقف الإسرائيلي على طاولة المفاوضات مقابل تقوية موقع الفلسطينيين.زيادة عزلة إسرائيل وإعادة فتح النقاش حول انضمام فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة.تعزيز المسار القضائي لملاحقة الانتهاكات بحق الفلسطينيين على قاعدة الاعتراف بسيادة دولتهم.رفع المعنويات الفلسطينية ومنح الرأي العام العالمي دافعاً أكبر للضغط على الحكومات.* اتساع القناعة الدولية بأن استمرار الاحتلال يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.* ضغط الرأي العام، خاصة في أوروبا وأميركا الشمالية، نتيجة* رغبة الحكومات الغربية في استعادة المصداقية التي تضررت بسبب* التحولات الجيوسياسية التي لم تعد تسمح بعزل القضية الفلسطينية عنيظهر أن "أسبوع الاعترافات بفلسطين" لم يكن مجرد حدث دبلوماسي، بلامتدت تداعياتها إلى الداخل الفرنسي، حيث تحولت الأعلام الفلسطينية المرفوعة على البلديات إلىبين من يدافع عن حق الفلسطينيين في دولتهم، ومن يخشى أن تتحول القضية إلى انقسام داخلي في بلد طالما قدّم نفسه نموذجاً لـ "الحرية والمساواة والأخوة".مع هذا الحراك الدولي المتسارع، فإن الكرة اليوم في ملعبالتي يُنتظر منها اتخاذ إجراءات شجاعة وغير مسبوقة تتجاوز البيانات التقليدية والشجب، عبر:عبر خطوات دستورية وبرلمانية ملزمة، والمطالبة بعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.من خلال قطع أو تجميد أشكال التعاون مع الدول التي ترفض الاعتراف بفلسطين أو تدعم الاحتلال.لصالح الحكومة الفلسطينية، وإطلاقوربط الدعم بخطط تنموية طويلة المدى.مثل مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لدفع ملفات التحقيق في جرائم الحرب.يعزز الحق الفلسطيني في المحافل الدولية ويواجه الدعاية الإسرائيلية.أمام منتجات المستوطنات، والدفع نحو سياسات عقابية شبيهة بما جرى ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.إن اتخاذ مثل هذه القرارات سيمنح الاعترافات الدولية المتسارعة، ويحوّلها من مجردإلى خطوات ملموسة تفرض واقعاً جديداً لصالح فلسطين على المستويين السياسي والاقتصادي.