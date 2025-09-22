Babnet   Latest update 08:31 Tunis

أول لقاء علني بعد الخلاف.. تأبين كيرك يجمع ترامب وماسك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d0ebec9ced87.42647073_nfjokiqeghplm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 06:24
      
للمرة الأولى منذ اندلاع الخلاف بينهما، شوهد قطب الأعمال إيلون ماسك يتبادل الحديث مع الرئيس دونالد ترامب في المقصورة الرئاسية خلال حفل تأبين الناشط اليميني تشارلي كيرك.

وأظهرت لقطات حية مباشرة من الحفل ماسك جالسا لفترة وجيزة بجانب ترامب، ويتحدث معه ثم يصافحه ويغادر مقر الاحتفال.



كما شوهد ماسك أيضا وهو يتحدث مع سياسيين جمهوريين ويلوح للحشود المشاركة في حفل التأبين.

وقالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، إن "لقاء ترامب ‘وصديقه الأول‘ السابق داخل مقصورة الرئاسة في حفل تأبين الناشط اليميني تشارلي كيرك، يبدو أنها المرة الأولى التي يشاهد فيها الاثنان معا علنا منذ تكريم الرئيس ماسك في ختام خدمته في وزارة كفاءة الحكومة في ماي الماضي".

ولاحقا، نشب خلاف حاد بينهما على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب خلافاتٍ حول مشروع قانون الإنفاق للرئيس وتهديدات ماسك بتأسيس حزب سياسي جديد.

يشار إلى أن ماسك مول حملة ترامب الرئاسية بأكثر من 250 مليون دولار وأصبح مستشارا للرئيس الجمهوري.

وحتى نهاية ماي، قاد ماسك اللجنة التي شكلها ترامب لخفض التكاليف، ألا وهي وزارة الكفاءة الحكومية، التي نفذ من خلالها تخفيضات كبيرة وتقليص وظائف – أدت إلى حدوث رد فعل عنيف للغاية ضد رئيس شركة السيارات الكهربائية العملاقة تسلا.

وسرعان ما تدهورت علاقتهما لاحقا بعد نزاع علني بينهما حول إجراء موازنة دعمه ترامب.

وزعم ماسك أن وصول ترامب للبيت الأبيض ما كان ليحدث دون دعمه وربط الرئيس مع رجل الأعمال الراحل المدان باعتداء جنسي جيفري إبستين.


Babnet

