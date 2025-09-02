Babnet   Latest update 09:59 Tunis

جدل في الجزائر بعد فيديو لممرضة مع جثمان مريض… وتحذيرات من ملاحقات قضائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b6b2c0414da0.43567331_ehplqjokignmf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 02 Septembre 2025 - 09:59
      
تتواصل موجة الجدل في الجزائر إثر نشر ممرضة مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" يظهر فيه جثمان مريض توفي داخل مصلحة حفظ الجثث بأحد المستشفيات. وظهرت الممرضة في التسجيل وهي تتحدث عن ظروف الوفاة التي وصفتها بـ"المفاجئة" جرّاء أزمة قلبية، مؤكدة أنّ الأمر أثّر على الطاقم الطبي لأنها كانت ترى الراحل في صحة جيدة قبل وفاته.

هذا السلوك أثار استياءً واسعًا لدى الرأي العام الذي اعتبره انتهاكًا لحرمة الموتى ومساسًا بمشاعر العائلة. ورغم محاولتها التبرير بأنّ نشر المقطع جاء في إطار "التوعية حول حسن الخاتمة" وأنها لم تُظهر هوية المتوفى، إلا أنّ انتقادات حادة وُجّهت إليها. خبراء قانونيون أوضحوا أنّها قد تواجه تتبعات قضائية بتهم تدنيس جثة (المادة 153 من قانون العقوبات) والاعتداء على الحياة الخاصة (المادة 303 مكرر)، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدّة ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامات مالية، مع تمكين عائلة المتوفى من حقّ طلب تعويض مدني.



