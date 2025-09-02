النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنعى الصحفي مروان الهدواجي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b6d7210687e4.70142617_gomflkqjeniph.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، عن وفاة الصحفي مروان الهدواجي.



الفقيد عمل سابقًا بقناة الجنوبية وفي عدد من المواقع الإعلامية، وعُرف بين زميلاته وزملائه بـدماثة أخلاقه وحسن سيرته.

