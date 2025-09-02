النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنعى الصحفي مروان الهدواجي
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، عن وفاة الصحفي مروان الهدواجي.
الفقيد عمل سابقًا بقناة الجنوبية وفي عدد من المواقع الإعلامية، وعُرف بين زميلاته وزملائه بـدماثة أخلاقه وحسن سيرته.
وتقدمت النقابة بأحرّ عبارات التعزية والمواساة إلى أسرته وإلى كل الأسرة الإعلامية، راجية من الله أن يتغمّده برحمته الواسعة وأن يرزق ذويه جميل الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
