أريانة: إبرام اتفاقية تعاون بين مندوبية الفلاحة والمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت في مجال الفلاحة البيولوجية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fa2e49c4c8c3.90471305_ihkfjmenpoqgl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 23 Octobre 2025 - 22:10
      
أبرمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة اتفاقية شراكة وتعاون مع المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت، تهدف إلى ضبط برنامج إحاطة وإرشاد وتدريب لفائدة طلبة المعهد في مجال الفلاحة البيولوجية، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، المندوب الجهوي  للتنمية الفلاحية بوبكر صالحي.

 وأوضح صالحي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن المندوبية التزمت في هذا الاطار  بجملة من التعهدات على غرار تمكين طلبة المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت من المشاركة في الدورات التكوينية والتظاهرات الجهوية والوطنية في مجال الفلاحة البيولوجية، فيما تعهد المعهد من جانبه بتقديم حصص تطبيقية في غراسة النباتات و البستنة وفق النمط التكنولوجي.

 و تتنزل هذه الاتفاقية في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الفلاحة البيولوجية،  لا سيما برنامج الارشاد و الإحاطة و التدريب في الفلاحة البيولوجية، وفق نفس المصدر.


