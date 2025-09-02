"بالمعدل الذي يقتل فيه الجيش الإسرائيلي الصحفيين في غزة، لن يبقى قريباً أحد لينقل ما يحدث" - مراسلون بلا حدود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b602f21dc861.09871944_enkofmhlipqjg.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت، الاثنين، حملة عالمية للتنديد بقتل الصحافيين الفلسطينيين في غزة، بمبادرة من منظمتي “مراسلون بلا حدود” و“آفاز” غير الحكوميتين، شاركت فيها أكثر من 250 وسيلة إعلامية من نحو 70 بلدا. وتنوّعت أشكال المشاركة بين وضع شريط أسود على الصفحات الأولى، ونشر رسائل على المواقع الإلكترونية، وإصدار افتتاحيات ومقالات رأي.



وجاءت الرسالة الموحدة التي تصدّرت عدداً من الصحف العالمية على خلفية سوداء: “بالمعدل الذي يقتل فيه الجيش الإسرائيلي الصحافيين في غزة، لن يبقى قريبا أحد لينقل ما يحدث”. وقد ظهرت هذه العبارة في صحف مثل “لومانيتيه” (فرنسا)، “بوبليكو” (البرتغال)، و“لا ليبر” (بلجيكا)، فيما خصّصت مواقع مثل “ميديابارت” و“لا كروا” فضاءات كاملة لدعم الحملة.

