ترامب يدعو إلى سحب تراخيص بعض القنوات التلفزيونية الأمريكية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68abfd9b75e549.78748059_lkohjegqnmipf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 25 Août 2025 - 06:06
      
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إلى سحب تراخيص شبكتي ABC وNBC التلفزيونيتين إذا لم تدفعا الملايين ثمنا للبث.

وكتب ترامب على صفحته في موقع "تروث سوشيال": "لماذا لا تدفع شبكتا ABC وNBC المزيفتان، وهما من أسوأ شبكات التلفزيون وأكثرها تحيزا في العالم، ملايين الدولارات سنويا كرسوم ترخيص؟ يجب سحب تراخيصهما بسبب تغطيتهما غير العادلة للجمهوريين و/أو المحافظين، ولكن على الأقل يجب أن يدفعا مبلغا كبيرا".



يشار إلى أن ترامب له علاقة معقدة مع القنوات التلفزيونية الأمريكية، فعلى مدى سنوات، اعتمد بشكل كبير على الإعلام التلفزيوني، في بناء صورته كرجل أعمال ناجح وله تأثير.

واستغل ترامب التلفزيون كمنصة للتأثير السياسي، وهو معروف بأنه لا يقرأ كثيرا لكنه يولي اهتماما كبيرا لما يعرض على الشاشة، معتبرا أن عرض الصورة الإعلامية أمر حاسم في تأكيد مكانته السياسية. في الوقت نفسه، ينتقد بعض القنوات التي لا تتماشى مع توجهاته ويستخدم وسائل إعلام تلفزيونية مختلفة لتوجيه رسائل سياسية وشعبوية.

بالتالي، علاقة ترامب مع القنوات التلفزيونية الأمريكية مزيج من الاستفادة من وسائل الإعلام لبناء صورته وشهريته، والنقد والهجوم على القنوات التي لا تدعمه أو تنتقد سياساته.


الاثنين 25 أوت 2025 | 2 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:31
18:59
16:04
12:28
05:45
04:12
Babnet

