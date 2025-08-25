ترامب يدعو إلى سحب تراخيص بعض القنوات التلفزيونية الأمريكية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68abfd9b75e549.78748059_lkohjegqnmipf.jpg width=100 align=left border=0>

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إلى سحب تراخيص شبكتي ABC وNBC التلفزيونيتين إذا لم تدفعا الملايين ثمنا للبث.



وكتب ترامب على صفحته في موقع "تروث سوشيال": "لماذا لا تدفع شبكتا ABC وNBC المزيفتان، وهما من أسوأ شبكات التلفزيون وأكثرها تحيزا في العالم، ملايين الدولارات سنويا كرسوم ترخيص؟ يجب سحب تراخيصهما بسبب تغطيتهما غير العادلة للجمهوريين و/أو المحافظين، ولكن على الأقل يجب أن يدفعا مبلغا كبيرا".

