هانتر بايدن يرد على تهديدات ميلانيا ترامب بعبارة "نابية"

استخف هانتر بايدن بتهديد الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب بمقاضاته بمليار دولار إذا لم يسحب تصريحات "كاذبة" و"تشهيرية" تربطها بالمجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين.



وقال نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن مبتسما خلال مقابلة في برنامج "Channel 5 with Andrew Callaghan" على "يوتيوب": "تبا لذلك، هذا لن يحدث ("F–k that. That’s not going to happen,")".



وكان فريق ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد كشف الأربعاء أنه وجه إنذارا إلى هانتر بايدن، المتورط في العديد من الفضائح، بعد أن ألمح إلى أن إبستين هو من قدّمها لزوجها دونالد ترامب.وجاء في رسالة إنذار مؤرخة في 6 أوت، أرسلها محامي ميلانيا، أليخاندرو بريتو، ونقلتها "فوكس نيوز": "إن عدم الامتثال سيترك ترامب بغير خيار اللجوء إلى سبل الانتصاف القانونية لاسترداد الضرر المادي والمعنوي الجسيم الذي تسبب به".ورغم نبرته الواثقة، قد يواجه بايدن مشاكل مالية كبيرة إذا رُفعت ضده دعوى، إذ أقر في مستندات قضائية أنه مثقل بـ"ديون كبيرة تصل إلى ملايين الدولارات"، وسط تراجع مبيعات أعماله الفنية وارتفاع فواتير أتعاب محاميه.وخلال مقابلة الشهر الماضي في نفس البرنامج، علّق بايدن على قضية إبستين التي تلاحق الرئيس: "لا شك إطلاقا أن ترامب وإبستين كانا صديقين مقربين لفترة طويلة جدا، وقضيا وقتا هائلًا معًا، خاصة برفقة شابات". وأضاف: "وبحسب كاتب سيرته، فإن جيفري إبستين هو من قدم ميلانيا لترامب".استند بايدن في تصريحاته إلى الكاتب مايكل وولف، المعروف بطرح مزاعم جريئة ومثيرة للجدل حول الرئيس في الماضي، وقد خضعت للتشكيك، لكن نجل الرئيس السابق شدد على أنه اعتمد على مصادر أخرى أيضا.وأوضح قائلا: "ما قلته هو ما سمعته ورأيته منشورا ومكتوبا، أساسا من مايكل وولف، لكن أيضا منذ عام 2019 عندما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز"، على ما أعتقد، أن مصادر قالت إن جيفري إبستين زعم أنه هو من قدم ترامب لميلانيا في ذلك الوقت".وبلهجة تحدٍ، أبدى بايدن استعداده لجلسة إفادة قانونية مع عائلة ترامب بشأن هذه المزاعم: "أعتقد أيضا أنهم متنمرون، ويظنون أن مليار دولار ستخيفني. إذا أرادوا الجلوس جلسة إفادة لتوضيح طبيعة العلاقة بين جيفري إبستين والرئيس والسيدة الأولى، وجميع المعارف المقربين منهما حين التقيا، فسأكون سعيدا بتوفير المنصة لذلك".من جهتهما، يؤكد الرئيس والسيدة الأولى أنهما التقيا عام 1998 خلال حفل أسبوع الموضة في نيويورك في "Kit Kat Klub" الذي استضافه باولو زامبولي. وقد روت ميلانيا في مذكراتها أن ترامب جلس بجانبها وبدأ الحديث معها، ثم تزوجا لاحقًا في عام 2005، وكتبت: "وجدت نفسي منجذبة إلى طاقته الساحرة".ووصف بريتو الكاتب وولف بأنه "مختلق متسلسل"، متهما بايدن بتضخيم تصريحاته لجذب الانتباه: "نظرا لتاريخك الطويل في استغلال أسماء الآخرين – بما في ذلك اسم عائلتك – لتحقيق مكاسب شخصية، فمن الواضح أنك نشرت هذه التصريحات الكاذبة والتشهيرية عن ترامب لجذب الانتباه لنفسك".وأمهل بريتو هانتر بايدن حتى السابع من أوت 2025، الساعة الخامسة مساء، للامتثال لمطالبه بتقديم اعتذار وسحب تصريحاته.جدير بالذكر أن إبستين، الذي كان يبلغ من العمر 66 عاما، عُثر عليه ميتا في زنزانته في مانهاتن بتاريخ 10 أوت 2019، بعد اتهامه بالاعتداء جنسيا على عشرات القاصرات، وبعضهن لا تتجاوز أعمارهن 14 عاما. وقد تم تصنيف وفاته رسميا على أنها انتحار.هذا ونفى ترامب منذ فترة طويلة معرفته السابقة بجرائم إبستين، وأصر على أنه قطع علاقتهما منذ زمن طويل.المصدر: "نيويورك بوست"