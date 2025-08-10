استشهاد أربعة صحفيين من قناة الجزيرة في قصف إسرائيلي على غزة
أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الأحد، عن استشهاد مراسلي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، إضافة إلى المصورين إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، وسائق الطاقم محمد نوفل، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة الصحفيين أمام المستشفى. كما أصيب مراسل قناة الكوفية محمد صبح.
رواية الجيش الإسرائيلي
أقرّ الجيش الإسرائيلي باغتيال أنس الشريف، زاعمًا أنه قائد خلية مسلحة تابعة لحماس ومسؤول عن إطلاق صواريخ على إسرائيل، وهي اتهامات سبق أن نفى الشريف صحتها.
تطورات ميدانية أخرى* استشهد 11 فلسطينيًا الأحد قرب مراكز توزيع المساعدات، و30 على الأقل السبت، وفق الدفاع المدني الفلسطيني.
* ارتفعت حصيلة قتلى الحرب إلى 61,430 شخصًا، بينهم خمس وفيات خلال 24 ساعة نتيجة المجاعة وسوء التغذية.
* الجيش الإسرائيلي أعلن رصد مقذوفين أُطلقا من غزة باتجاه إسرائيل، ومحاولة اعتراضهما.
تصريحات نتنياهو وخطة السيطرة على غزةخلال مؤتمر صحفي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن خطة السيطرة على مدينة غزة التي أقرها المجلس الأمني هي "أفضل وسيلة لإنهاء الحرب"، محددًا خمسة مبادئ:
1. نزع سلاح حماس.
2. إعادة جميع الرهائن.
3. تجريد غزة من السلاح.
4. سيطرة إسرائيل الأمنية الكاملة على القطاع.
5. إنشاء إدارة مدنية بديلة لا تتبع حماس أو السلطة الفلسطينية.
وأكد نتنياهو فتح ممرات آمنة ومراكز جديدة لتوزيع المساعدات، نافيًا اتهامات سياسة التجويع، وقال إن الهدف ليس احتلال غزة.
