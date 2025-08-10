استشهاد أربعة صحفيين من قناة الجزيرة في قصف إسرائيلي على غزة

أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الأحد، عن استشهاد مراسلي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، إضافة إلى المصورين إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، وسائق الطاقم محمد نوفل، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة الصحفيين أمام المستشفى. كما أصيب مراسل قناة الكوفية محمد صبح.



رواية الجيش الإسرائيلي



تطورات ميدانية أخرى



تصريحات نتنياهو وخطة السيطرة على غزة



ردّ حماس



تحذير أممي



تقارير عن استهداف المدنيين



أزمة الغذاء



أقرّ الجيش الإسرائيلي باغتيال أنس الشريف، زاعمًا أنهومسؤول عن إطلاق صواريخ على إسرائيل، وهي اتهامات سبق أن نفى الشريف صحتها.* استشهدالأحد قرب مراكز توزيع المساعدات، والسبت، وفق الدفاع المدني الفلسطيني.* ارتفعتإلى، بينهم خمس وفيات خلال 24 ساعة نتيجة* الجيش الإسرائيلي أعلن رصد مقذوفين أُطلقا من غزة باتجاه إسرائيل، ومحاولة اعتراضهما.خلال مؤتمر صحفي، قال رئيس الوزراء الإسرائيليإن خطة السيطرة على مدينة غزة التي أقرها المجلس الأمني هي، محددًا خمسة مبادئ:1. نزع سلاح حماس.2. إعادة جميع الرهائن.3. تجريد غزة من السلاح.4. سيطرة إسرائيل الأمنية الكاملة على القطاع.5. إنشاء إدارة مدنية بديلة لا تتبع حماس أو السلطة الفلسطينية.وأكد نتنياهو فتحومراكز جديدة لتوزيع المساعدات، نافيًا اتهامات سياسة التجويع، وقال إن الهدفاتهمت حركة حماس نتنياهو بـوالتضليل، ودعت المجتمع الدولي للضغط لوقف الحرب والسماح للصحفيين بدخول غزة.حذّر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن خطة السيطرة على مدينة غزة قد تؤدي إلىتتسبب في مزيد من النزوح والدمار، مع تداعيات على المنطقة بأسرها.تحقيق أجرته صحيفةأشار إلى "نمط إسرائيلي مستدام" لإطلاق النار على الفلسطينيين المنتظرين للحصول على المساعدات، فيما نفت إسرائيل استهداف المدنيين عمدًا. كما وثّقتإصابة 168 طفلًا بالرصاص في غزة، 95 منهم في الرأس أو الصدر.أعلنت وزارة الصحة في غزة أنتوفوا منذ بداية الحرب نتيجة، من بينهم 100 طفل، وسط تحذيرات من منظمات أممية بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية.