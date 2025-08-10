Babnet   Latest update 23:08 Tunis

استشهاد أربعة صحفيين من قناة الجزيرة في قصف إسرائيلي على غزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689914d2373a71.19197611_engijhplfkmqo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 10 Août 2025 - 22:52 قراءة: 1 د, 41 ث
      
أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الأحد، عن استشهاد مراسلي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، إضافة إلى المصورين إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، وسائق الطاقم محمد نوفل، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة الصحفيين أمام المستشفى. كما أصيب مراسل قناة الكوفية محمد صبح.

رواية الجيش الإسرائيلي


أقرّ الجيش الإسرائيلي باغتيال أنس الشريف، زاعمًا أنه قائد خلية مسلحة تابعة لحماس ومسؤول عن إطلاق صواريخ على إسرائيل، وهي اتهامات سبق أن نفى الشريف صحتها.


تطورات ميدانية أخرى

* استشهد 11 فلسطينيًا الأحد قرب مراكز توزيع المساعدات، و30 على الأقل السبت، وفق الدفاع المدني الفلسطيني.
* ارتفعت حصيلة قتلى الحرب إلى 61,430 شخصًا، بينهم خمس وفيات خلال 24 ساعة نتيجة المجاعة وسوء التغذية.
* الجيش الإسرائيلي أعلن رصد مقذوفين أُطلقا من غزة باتجاه إسرائيل، ومحاولة اعتراضهما.

تصريحات نتنياهو وخطة السيطرة على غزة

خلال مؤتمر صحفي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن خطة السيطرة على مدينة غزة التي أقرها المجلس الأمني هي "أفضل وسيلة لإنهاء الحرب"، محددًا خمسة مبادئ:

1. نزع سلاح حماس.
2. إعادة جميع الرهائن.
3. تجريد غزة من السلاح.
4. سيطرة إسرائيل الأمنية الكاملة على القطاع.
5. إنشاء إدارة مدنية بديلة لا تتبع حماس أو السلطة الفلسطينية.

وأكد نتنياهو فتح ممرات آمنة ومراكز جديدة لتوزيع المساعدات، نافيًا اتهامات سياسة التجويع، وقال إن الهدف ليس احتلال غزة.

ردّ حماس

اتهمت حركة حماس نتنياهو بـ "اختلاق الأكاذيب" والتضليل، ودعت المجتمع الدولي للضغط لوقف الحرب والسماح للصحفيين بدخول غزة.

تحذير أممي

حذّر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن خطة السيطرة على مدينة غزة قد تؤدي إلى "كارثة جديدة" تتسبب في مزيد من النزوح والدمار، مع تداعيات على المنطقة بأسرها.

تقارير عن استهداف المدنيين

تحقيق أجرته صحيفة الغارديان أشار إلى "نمط إسرائيلي مستدام" لإطلاق النار على الفلسطينيين المنتظرين للحصول على المساعدات، فيما نفت إسرائيل استهداف المدنيين عمدًا. كما وثّقت BBC إصابة 168 طفلًا بالرصاص في غزة، 95 منهم في الرأس أو الصدر.

أزمة الغذاء

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 217 شخصًا توفوا منذ بداية الحرب نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم 100 طفل، وسط تحذيرات من منظمات أممية بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية.


