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قوات الاحتلال تعتزم ترحيل غريتا تونبرغ وفريقها بعد اعتراض سفينة "مادلين"

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Juin 2025 - 07:52 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه سيتم ترحيل الناشطة السويدية غريتا تونبرغ ومجموعة من النشطاء حاولوا إيصال مساعدات إلى غزة بعد اعتراض سفينتهم "مادلين".

وقالت الوزارة في منشور عبر منصة "إكس" إن ركاب السفينة وصلوا إلى مطار بن غوريون لمغادرة إسرائيل والعودة إلى بلدانهم.



وأشارت إلى أنه من المتوقع مغادرتهم "خلال الساعات القليلة المقبلة".

وكتبت الوزارة: "من يرفض توقيع وثائق الترحيل ومغادرة إسرائيل، سيعرض على سلطة قضائية، وفقا للقانون الإسرائيلي، من أجل المصادقة على ترحيله".

وأوضحت أن قناصل من دول النشطاء التقوا بهم في المطار.

وكانت السفينة "مادلين" قد انطلقت من جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا يوم الأحد الماضي، وعلى متنها 12 ناشطا دوليا لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

وقبل أمس أحاطت قوارب إسرائيلية بالسفينة، وأطلقت صفارات الإنذار على متنها تحذيرا من اقتراب القوارب الإسرائيلية منها في عرض البحر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر أمس الاثنين أن جنوده سيطروا على السفينة "مادلين" قبل وصولها إلى قطاع غزة.

كما صرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن إيقاف السفينة حدث بناء على الحصار البحري المفروض على غزة منذ عام 2007 والذي يمنع دخول السفن غير المصرح لها بذلك.


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