قافلة الصمود تعبر الحدود التونسية نحو ليبيا بعد استقبال شعبي حاشد وهبة شعبية مهيبة ببن قردان

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غادرت، قافلة الصمود، فجر اليوم الثلاثاء، التراب التونسي نحو ليبيا، عبر معبر راس جدير، لتنطلق في مرحلة اخرى من مسارها في فك الحصار على غزة، بعد اتمام اجراءات العبور.



وودعت هذه القافلة الطويلة المكونة من 14 حافلة و140 سيارة حتى اخر نقطة حدودية بتونس مع ليبيا، جماهير شعبية كبيرة استقبلتهم في مدينة بن قردان بالاعلام التونسية والفلسطينية وبحفاوة كبيرة، منذ مساء يوم امس حتى اخر ساعات الليل، فانتظمت مسيرة حاشدة التحمت فيها وفود القافلة بالجموع، ليرسموا بكل تلقائية وصدق مشهدا انسانيا عميق المعاني، وجه رسالة كبيرة الى العالم تؤكد التعلق بالقضية الفلسطينية ودعم تونس للحق الفلسطيني.

