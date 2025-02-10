ترامب يوجه ماسك نحو وزارتي الدفاع والتعليم الأمريكيتين!

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن رئيس إدارة كفاءة عمل الحكومة الأمريكية (DOGE) إيلون ماسك وفريقه بصدد اكتشاف إنفاقات غير مبررة تقدر بمئات المليارات من الدولارات.



وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "قريبا سأطلب منه التحقق من عمل وإنفاق وزارة التعليم، ثم وزارة الدفاع. دعونا نتحقق من الشؤون العسكرية. سنجد مليارات، بل مئات المليارات من الدولارات التي تم إهدارها بسبب الاحتيال وإساءة استخدام السلطة".



وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أشارت سابقا إلى أن "DOGE" بدأت عمليات تفتيش في وزارة التعليم الأمريكية، حيث ووفقا لتقارير صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن إدارة ترامب تناقش إمكانية إصدار أمر تنفيذي قد يؤدي إلى إلغاء الوزارة بالكامل. وفي ظل هذه المناقشات حول مستقبل الوزارة، تم إرسال عشرات الموظفين في إجازة إدارية.وبعد تنصيب ترامب مباشرة، بدأ مكتب DOGE عملية مراجعة شاملة للنفقات من الميزانية الأمريكية، حيث يهدف ماسك إلى خفض الإنفاق الحكومي الأمريكي بمقدار 2 تريليون دولار. وكبداية لحملة "التطهير" الكبرى، تم إغلاق وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية مؤقتا بهدف إعادة تنظيمها، بناء على اقتراح ماسك.كما أصدر دونالد ترامب اليوم الاثنين توجيها لوزارة الخزانة بوقف إنتاج العملات المعدنية من فئة البنس، مبررا قراره بارتفاع تكاليف إنتاجها مقارنة بقيمتها التي لا تتجاوز سنتا واحدا.