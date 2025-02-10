شولتس: خطة ترامب بشأن غزة فضيحة

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة يمكن أن تأخذ ملكية قطاع غزة وتعيد تطويره مع نقل سكانه بأنه "فضيحة".



جاء ذلك خلال مناظرة تلفزيونية جمعت شولتس مع خصمه المحافظ زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس تمهيدا للانتخابات التشريعية الألمانية المقررة في 23 فبراير.



وعندما سئل عن رأيه في اقتراح ترامب بإعادة تطوير غزة لتصبح "ريفييرا الشرق الأوسط"، أجاب شولتس: "(إنها) فضيحة. بالإضافة إلى ذلك، (ريفييرا) تعبير فظيع حقا"، نظرا لحجم الدمار الذي تشهده غزة.وأضاف: "إعادة توطين السكان أمر غير مقبول ومخالف للقانون الدولي"، وأشار إلى موقف مصر والأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين.بدوره، قال ميرتس: أشارك هذا التقييم. وهذا (المقترح) واحد من سلسلة المقترحات الواردة من الإدارة الأمريكية التي تثير القلق بالتأكيد، لكن يجب الانتظار لمعرفة ما يقصد به بجدية وكيف يتم تنفيذه - ربما هناك الكثير من العبارات الخطابية الفارغة في ذلك".المصدر: "أسوشيتد برس"