من هو محمد البشير القريب من قيادة "حكومة انتقالية" في سوريا؟

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تداولت وسائل إعلام سورية أنباء عن تكليف محمد البشير، رئيس حكومة الإنقاذ في إدلب، بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا، في خطوة تأتي بعد إسقاط حكومة بشار الأسد. وجرى الإعلان عن هذا التكليف بعد اجتماع بين قائد المعارضة المسلحة أحمد الشرع (المعروف بـ"الجولاني")، والبشير، ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي، بهدف الترتيب لعملية انتقال السلطة وتجنب الفوضى.



من هو محمد البشير؟

المولد والتعليم:



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محمد البشير من مواليد عام 1983 في منطقة جبل الزاوية بمحافظة إدلب. يحمل شهادتين جامعيتين:



شهادة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية (قسم الاتصالات) من جامعة حلب عام 2007.

شهادة في الشريعة والحقوق من جامعة إدلب عام 2021.



المسيرة المهنية:



عمل رئيسًا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة الروسية للغاز عام 2011.

تولى منصب مدير شؤون الجمعيات في وزارة التنمية التابعة لحكومة الإنقاذ بإدلب.

شغل منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ عام 2022.

تم تعيينه رئيسًا لمجلس وزراء حكومة الإنقاذ بدورتها السابعة بداية عام 2024.

المهام الجديدة:

في 8 ديسمبر 2024، كلفته المعارضة بتشكيل حكومة انتقالية لإدارة سوريا بعد إسقاط حكومة الأسد.



حكومة الإنقاذ ودورها



تأسست حكومة الإنقاذ عام 2017 بدعم من هيئة تحرير الشام، وكانت تضم 11 حقيبة وزارية. خدمياً وإدارياً، كانت مسؤولة عن مناطق إدلب وريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي الخاضعة لسيطرة المعارضة. تقلد البشير إحدى وزاراتها سابقاً، وتم تعيينه رئيسًا لها مطلع العام الجاري.



المرحلة الانتقالية



تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة انتقالية يأتي في إطار جهود المعارضة لتجنب الفوضى وضمان استمرارية إدارة البلاد. هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في المشهد السوري، حيث يُنتظر أن يلعب البشير دورًا رئيسيًا في ترتيب الأوضاع السياسية والإدارية في البلاد خلال المرحلة الانتقالية.