الجيش الإسرائيلي يجدد حظر عودة السكان إلى أكثر من 60 بلدة جنوب لبنان

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جدد الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، في بيان عاجل، حظر عودة سكان جنوب لبنان إلى منازلهم في أكثر من 60 قرية وبلدة حتى إشعار آخر، مهددا باستهدافهم.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي: "بيان عاجل إلى سكان لبنان

‏حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري".



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وأضاف: "‏جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر.. كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر".



وتابع: "يرجى عدم العودة إلى القرى التالية: الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، ابل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، ام توته، صليب، ارنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة.



وكان مراسل RT أفاد الجمعة بأن الجيش الإسرائيلي شن هجمات على مواقع في جنوب لبنان، كما ألقى قنابل مضيئة في أجواء مدينة بنت جبيل، وذلك رغم دخول اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ فجر الأربعاء.



وقال مراسلنا إن مسيرة إسرائيلية شنت غارة بصاروخين استهدفت منطقة وطى الخيام جنوب لبنان.



كما ذكر أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في بلدة مارون راس عند الحدود جنوب لبنان أطلقت النار باتجاه مدينة بنت جبيل، والقوات الإسرائيلية في موقع المالكية أطلقت النار باتجاه بلدة عيترون.



وأشار إلى وجود تحليق لطائرات استطلاع ومسيرات إسرائيلية على مستوى منخفض فوق أجواء قرى قضاء الزهراني جنوب البلاد.