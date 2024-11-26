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ملكة جمال الكون الجديدة تتعرض للانتقادات بعد نشرها مقطع فيديو مثير للجدل

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Bookmark article    Publié le Mardi 26 Novembre 2024 - 11:32 قراءة: 1 د, 6 ث
      
تعرضت ملكة جمال الكون الجديدة، فيكتوريا كير تايلفي، لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو على منصة "تيك توك" ظهرت فيه وهي تتظاهر بغناء أغنية "Empire State of Mind" الشهيرة لجي-زي. في الفيديو، الذي تم تصويره على قمة مبنى إمباير ستيت، كانت تايلفي تحرك شفتيها كما لو كانت تغني جزءاً من الأغنية التي تحتوي على كلمة عنصرية مؤذية "نيغا" (Nigger)، وهو ما أثار جدلاً كبيراً.

الانتقادات تركزت على استخدام الكلمة العنصرية في السياق الذي ظهرت فيه تايلفي، حيث اعتبر البعض أن تصرفها غير لائق وأثار تساؤلات حول ما إذا كانت قد تعمدت استخدام الكلمة أو إذا كانت مجرد محاكاة لأغنية. في المقابل، دافع آخرون عن تصرفها معتبرين أن الانتقادات كانت مبالغاً فيها، مشيرين إلى أنها كانت تغني فقط مع الأغنية الشهيرة.

...

تجدر الإشارة إلى أن فيكتوريا كير تايلفي، البالغة من العمر 21 عاماً، فازت بلقب ملكة جمال الكون في نسخته الثالثة والسبعين في مكسيكو سيتي هذا الشهر، لتصبح أول امرأة دنماركية تحرز هذا اللقب.


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