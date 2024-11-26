حصان يتجمد وسط عاصفة ثلجية في تركيا ويثير ضجة واسعة

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شهدت مدينة أرضروم التركية حادثة مؤلمة أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة لحصان متجمد وسط الطريق في ظل عاصفة ثلجية اجتاحت المنطقة.



الفيديو الموثق أظهر الحصان واقفًا بلا حراك على الطريق الرئيسي في منطقة شكروباشا، محاطًا بثلوج كثيفة. الحادثة تزامنت مع انخفاض حاد في درجات الحرارة، مما جعل المشهد يثير مشاعر الحزن والصدمة لدى المارة.





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وبناءً على بلاغ من أحد المواطنين، تحركت فرق الإسعاف البيطري على الفور لإنقاذ الحصان المهجور. وجرى نقله لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية.



جدير بالذكر أن تركيا تمر بموجة برد قاسية اجتاحت العديد من المناطق الوسطى والشمالية، متسببة في تعطيل حركة النقل وإغلاق المدارس بعد تساقط كميات كبيرة من الثلوج وانخفاض كبير في درجات الحرارة.



الحادثة تسلط الضوء على تأثيرات الطقس القاسي على الحياة البرية والحيوانات الأليفة، ما يستدعي المزيد من الجهود لحمايتها في ظروف الشتاء الصعبة.

Erzurum’da yolun ortasında sahipsiz bir atın uzun bir süre hareketsiz kaldığını belirten takipçimiz bu anları kayda alarak ihbar hattımıza ulaştırdı, daha sonra EBB Hayvan Ambulansı’na ihbarda bulunan vatandaşlar atın veteriner hekim kontrolü için yardımcı oldu. pic.twitter.com/svTODUPDgd — Erzurumlular (@erzurumlular) November 24, 2024 وبناءً على بلاغ من أحد المواطنين، تحركت فرق الإسعاف البيطري على الفور لإنقاذ الحصان المهجور. وجرى نقله لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية.جدير بالذكر أن تركيا تمر بموجة برد قاسية اجتاحت العديد من المناطق الوسطى والشمالية، متسببة في تعطيل حركة النقل وإغلاق المدارس بعد تساقط كميات كبيرة من الثلوج وانخفاض كبير في درجات الحرارة.الحادثة تسلط الضوء على تأثيرات الطقس القاسي على الحياة البرية والحيوانات الأليفة، ما يستدعي المزيد من الجهود لحمايتها في ظروف الشتاء الصعبة.